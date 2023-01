Lunedì 23 gennaio 2023 tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In attesa del nuovo appuntamento con il reality show di punta di Mediaset, i telespettatori iniziano a chiedersi cosa accadrà in diretta e chi, tra i concorrenti nominati, dovrà abbandonare la casa più spiata d'Italia.

Sondaggi televoto 23 gennaio 2023

Nell'ultima puntata del reality show, al televoto sono finiti: Alberto De Pisis, Wilma Goich, George Ciupilan, Giale De Donà, Nikita Pelizon e Sarah Altobello.

La domanda è in positivo e chiede ai telespettatori chi, tra i concorrenti nominati, si vuole salvare. Stando agli ultimi sondaggi trapelati online, ad avere la meglio dovrebbe essere Nikita Pelizon, la quale con circa il 43% di gradimento, si troverebbe davanti a tutti e quindi salva. Seguirebbe poi George, Giale, Alberto e Sarah. All'ultima posizione invece nei sondaggi vi è Wilma Goich. Se così dovesse essere, quest'ultima sarebbe la nuova eliminata dal Grande Fratello Vip, per la seconda volta, in quanto qualche settimana fa Goich è stata eliminata, ma grazie al biglietto di ritorno Wilma è stata ripescata ed è rientrata in casa. Non resta dunque che attendere la puntata per scoprire se i sondaggi avranno ragione o meno.

Le ultime dalla casa

In attesa della puntata del 23 gennaio 2023, in casa i vipponi continuano a darsi da fare per intrattenere i telespettatori. Tra Daniele e Oriana Marzoli sembra finalmente essere arrivato l'amore; i due, dopo continui alti e bassi e rifiuti, si sono trovati e sembrano ormai fare coppia fissa. Daniele ha confessato di provare dei sentimenti per Oriana e di essersi addirittura ricreduto nei suoi confronti.

Ovviamente questa neo coppia ha già scatenato i commenti di altri vipponi. Nella casa più spiata d'Italia non mancano però i malintesi e, tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis, a causa di un piatto, è scoppiato un nuovo malinteso. Tutto è avvenuto quando nel pomeriggio di domenica 22 gennaio 2023, Alberto ha riposto un piatto in modo scorbutico nel lavello, dove Edoardo li stava lavando.

Donnamaria si è infastidito ed è andato a confrontarsi con Alberto. Nikita e Luca invece sembrano aver trovato finalmente un punto d'equilibrio e di rispetto; dopo un inizio abbastanza burrascoso, durante la cena organizzata dalla modella triestina, Luca ha avuto modo di far capire a Nikita le sue intenzioni, ovvero un'amicizia e niente altro. Pelizon è sembrata soddisfatta dal chiarimento e sembra aver accettato. Tuttavia, secondo Antonella Fiordelisi, Luca Onestini è una persona facilmente condizionabile.