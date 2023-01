Mancano poche ore ad una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda su Canale 5, lunedì 9 gennaio 2023. Ad un passo dalla nuova puntata, iniziano ad emergere online le prime anticipazioni del reality show ed anche i sondaggi di chi potrebbe essere il preferito del pubblico.

GFVip, i sondaggi al 9 gennaio 2023

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 2 gennaio 2023, al televoto sono stati spediti: Oriana Marzoli, Davide Donadei e Dana Saber. Ad un passo dalla puntata, molti telespettatori si chiedono chi sarà il preferito dal pubblico.

Al 9 gennaio 2023, la preferita dovrebbe essere Oriana Marzoli, con circa il 44% di gradimento. Segue poi la new entry Dana Saber, con circa il 31%, mentre l'ultimo, in ordine di gradimento, dovrebbe essere Davide Donadei, con il 23.9%.Il preferito del pubblico sarà immune ed avrà il potere di mandare in nomination uno tra gli altri due vipponi attualmente in nomination. Non resta dunque che attendere la puntata per scoprire se i sondaggi saranno confermati o meno.

Anticipazioni Grande Fratello

Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip, non si potrà non parlare di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi; la coppia continua la sua conoscenza tra alti e bassi, e dopo essersi ripromessi di chiudere il rapporto definitivamente, i Donnalisi, nel corso della settimana, si sono riavvicinati, per poi allontanarsi nuovamente.

Nella puntata del 9 gennaio 2023, entrambi saranno nuovamente chiamati per prendere una decisione e fare chiarezza sul loro rapporto. Spazio poi anche a Dana Saber: la nuova entrata, in poco meno di un mese, ha rivoluzionato la casa del Grande Fratello, creando scompiglio. Dana si è resa infatti protagonista di due accesi scontri: il primo con Giale De Donà, che si è concluso con uno spinto da parte della Saber ad Oriana Marzoli.

Il secondo litigio invece è stato con Wilma Goich, dopo la scelta di Dana di dormire nel letto con Daniele, senza reggiseno.

Edoardo Donnamaria e Antonella, non sono però l'unica coppia in casa, infatti si parlerà probabilmente anche di Edoardo Tavassi e di Micol Incorvaia e anche della forte complicità tra Oriana e Luca Onestini.

Ci saranno poi delle nuove sorprese per i concorrenti, il risultato del televoto e le nuove nomination. Infine, secondo gli ultimi rumors emersi online, in casa dovrebbero entrare dei nuovi vip, i quali però potrebbero fare il loro ingresso nelle prossime puntata e questa sera, Alfonso potrebbe solamente rivelare i nomi. Tuttavia, quest'ultima indiscrezione è solamente un rumors e quindi va preso come tale.