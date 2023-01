Nelle scorse settimane è scoppiata una polemica inerente alla puntata del Grande Fratello VIP, andata in onda il 26 dicembre. In particolare il dibattito si è scatenato sulla questione del televoto che alcuni telespettatori del GF hanno giudicato truccato, in quanto non rispondente alle opinioni del web. Tale televoto ha decretato Antonella Fiordelisi, concorrente "preferito" dal pubblico e da quel momento in poi il web si è scatenato sui vari social network per esprimere il proprio dissenso.

Le parole di Alfonso Signorini sulla polemica nata intorno al televoto che ha decretato preferita Antonella

Tra i vari commenti che sono apparsi sui social network, ha destato particolare attenzione quello di "Cristina" che ha scritto ad Alfonso Signorini di non aver mai creduto che il Reality Show da lui condotto fosse pilotato, ma dopo la puntata del 26 dicembre non ha più dubbi in quanto le è sembrato veramente strano che proprio Antonella sia stata eletta preferita. La stessa utente, nel commento, ha specificato che nel caso di una futura votazione da lei giudicata scorretta, non avrebbe più guardato il Grande Fratello VIP.

A quel punto il conduttore di Canale 5, Alfonso Signorini, da sempre molto attento all’opinione dei telespettatori e ai social network, ha deciso di rispondere a Cristina confessando che la vittoria al televoto di Antonella Fiordelisi ha stupito anche lui.

"Ho chiesto in azienda una verifica nei sistemi di votazione - ha rivelato il presentatore - ma mi hanno confermato che non c’è stata nessuna irregolarità". Signorini ha poi precisato che i sistemi di votazione già di per sé filtrano eventuali sistemi di manomissione telematica e che quindi questa volontà del pubblico, espressa in maniera chiara e legale, va rispettata dai telespettatori anche se non la condividono.

La schermitrice è un personaggio discusso sia per la sua relazione con Edoardo sia per il suo carattere

Dunque tutto regolare nel televoto che ha interessato Antonella Fiordalisi, che effettivamente è riuscita a conquistare una parte del pubblico del reality show sia grazie al suo carattere molto deciso sia grazie alla sua storia d’amore con il concorrente Edoardo Donnamaria.

In particolare è nato un vero e proprio fan club della coppia i “Donnalisi“, che ha sostenuto Antonella ed Edoardo sin dai primi giorni della loro relazione amorosa, anche se attualmente i due sembrano quasi giunti ai ferri corti a causa di incomprensioni caratteriali. Ma Antonella con la sua personalità non ha mai smesso dall’inizio del programma di far parlare di sé anche a causa degli scontri con gli altri inquilini, come Oriana, Micol ed Edoardo Tavassi.