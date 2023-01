La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana targata Giannandrea Pecorelli, in merito alle puntate che saranno trasmesse da lunedì 30 a venerdì 3 febbraio, svelano che in atelier non faranno che domandarsi perché Marco (Moisè Curia) è tornato in città senza Stefania (Grace Ambrose). Un altro pettegolezzo che si farà strada sia al grande magazzino che al Circolo, sarà il flirt tra la contessa Adelaide e Marcello (Pietro Masotti), liaison che susciterà l'ironia di Ferdinando (Fabio Fulco).

La nobile Di Sant'Erasmo, inoltre, proporrà al cameriere di ricoprire la carica di socio del Circolo, mentre Gemma (Gaia Bavaro) e l'ex Marco rimarranno a dialogare sino alle ore piccole. Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, Adelaide potrebbe caldeggiare un ritorno di fiamma tra Marco e Gemma.

Marco aveva lasciato Gemma durante la loro festa di fidanzamento

Nella scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore, Gemma e Marco erano una coppia che, sulle prime, risultava anche parecchio affiatata. La collaborazione professionale del rampollo di casa Di Sant'Erasmo con Stefania, però, era risultata deleteria per la relazione del ragazzo con la giovane Zanatta, in quanto il giornalista e la scrittrice avevano deciso di iniziare una storia clandestina.

La contessa Adelaide, ignara della liaison segreta del nipote, aveva organizzato una cena con le rispettive famiglie per consacrare il fidanzamento ufficiale tra Marco e Gemma, ma il fratello di Tancredi aveva deciso di troncare la relazione con la cavallerizza del Circolo proprio in quell'occasione.

Stefania e Marco stanno ancora insieme? Questa domanda, per il momento, non ha una risposta ufficiale ma sicuramente il ritorno di Marco in città in mood solitario qualche perplessità la suscita. Se a ciò aggiungiamo che tra lo stesso e l'ex Gemma sembrerà riaffiorare, come anticipato, la sintonia d'un tempo, ecco che gli indizi per un improvviso e, per certi versi, impronosticabile ritorno di fiamma ci sarebbero tutti.

Si tratta di un'ipotesi di trama, sia chiaro, ma un eventuale coppia formata da Marco e Gemma farebbe senz'altro piacere ad Adelaide, la quale ha sempre creduto che la figlia di Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar) non fosse adatta al nipote.

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, la nobile Di Sant'Erasmo potrebbe caldeggiare un ritorno di fiamma tra Marco e Gemma.