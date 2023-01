Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 che riguardano le puntate in onda nella settimana dal 16 al 20 gennaio, e i colpi di scena non mancheranno. Tra i protagonisti molti saranno pronti a cambiare vita, a partire da Vittorio che vorrebbe cambiare lavoro. Anche Marcello penserà di lasciare tutto e partire per l'Australia, e per questo Armando chiederà l'aiuto di Adelaide. Veronica, invece, noterà la vicinanza tra Ezio e Gloria, e deciderà di passare all'azione invitando la donna a cena. Ci sarà anche l'inaspettata notizia del ritorno di Marco, mentre Vito e Maria saranno sul punto di baciarsi.

Veronica sarà ancora gelosa di Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 16 al 20 gennaio raccontano che Veronica riprenderà il suo lavoro al grande magazzino. Alla donna non ci vorrà molto per capire che tra Ezio e Gloria c'è ancora una forte complicità quando li vedrà insieme, e sarà di nuovo assalita dai dubbi e dalla gelosia. A casa Colombo, intanto, si potrà finalmente festeggiare l'acquisto del capannone in cui Ezio avvierà la sua attività, e Veronica e Gemma capiranno che dovranno cambiare atteggiamento con la signora Moreau. Per questo motivo Veronica la inviterà a cena a casa sua. La serata prenderà una piega decisamente inaspettata quando arriverà una telefonata di Marco, che informerà la famiglia Colombo del suo ritorno a Milano.

Ci saranno novità anche per Vittorio, che vincerà un premio grazie alla sua ultima campagna promozionale con Matilde, ma il direttore non avrà nessuna intenzione di andare a ritirarlo.

Matilde cercherà un chiarimento con Vittorio: anticipazioni settimana dal 16 al 20 gennaio

Le puntate de Il Paradiso delle signore 7 dal 16 al 20 gennaio vedono tra i protagonisti Vittorio, che sarà ancora deluso da Matilde e non avrà voglia di festeggiare per il premio appena vinto.

Nel frattempo Adelaide convincerà la signora Frigerio a cercare un chiarimento con Conti, che riuscirà a convincerlo a ritirare il premio. Matilde, inoltre, avrà una difficoltà con una consegna e rifiuterà l'aiuto di Tancredi, prediligendo un metodo più vicino al modo di fare di Vittorio. Tra Conti e la moglie di Sant'Erasmo ci sarà una telefonata che farà ingelosire Tancredi.

I colpi di scena non finiranno qui, perché Vittorio deciderà di accettare una nuova proposta di lavoro offertagli da una casa automobilistica: come la prenderà Matilde?

Marcello pronto a partire, Salvatore preoccupato

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 16 al 20 gennaio rivelano che ci saranno importanti novità anche per Marcello, che dopo aver saputo del fidanzamento ufficiale di Ludovica avrà il cuore spezzato e deciderà di partire per l'Australia. La decisione di Barbieri preoccuperà molto Salvatore, che si confiderà con Armando. Quest'ultimo sarà pronto a tutto pur di fermarlo, arrivando a fargli un'inaspettata confessione. Marcello, tuttavia, non si lascerà convincere dai suoi amici e sembrerà ormai pronto per la partenza.

Anche Ludovica verrà a sapere della decisione del suo ex fidanzato e cercherà un confronto con lui, ma a mettere in dubbio la partenza di Marcello sarà Adelaide. Dopo aver parlato con la contessa, Barbieri non saprà più se restare o andare via. La contessa offrirà a Marcello una quota di Palazzo Andreani e il ragazzo deciderà di non partire più, comunicando ai suoi amici la notizia.

Francesco nuovo assunto in caffetteria

Al Paradiso delle signore 7 le sorprese non finiscono qui, perché Francesco farà di tutto per guadagnarsi la stima di Salvatore e anche se non sarà facile alla fine riuscirà a farsi assumere in caffetteria. Ci sarà una piccola vittoria anche per Umberto e Torrebruna, che avranno una soluzione per mettere fuori gioco Conti e il Paradiso.

Guarnieri ne parlerà con Tancredi, dicendogli che l'unico modo per raggiungere il loro obiettivo sarebbe l'acquisto di Palazzo Andreani. Infine, al ritorno di una serata trascorsa insieme, Maria e Vito si fermeranno sul ballatoio e saranno sul punto di scambiarsi il loro primo bacio, ma l'atmosfera romantica sarà interrotta dall'arrivo di Francesco.