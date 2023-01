La settima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato di stampo nostrano creato da Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi che andranno in onda dal 9 al 13 gennaio, rivelano che Palma Rizzo (Valentina Tomada) e il figlio Francesco (Christian Roberto) si presenteranno d'improvviso al Bar Bottini. Essendo amici della famiglia Amato, Salvatore (Emanuel Caserio) offrirà alle due new entry la possibilità di trasferirsi in casa sua, mentre il cameriere andrà di conseguenza a vivere a casa di Armando Ferraris (Pietro Genuardi).

Francesco, il quale desterà parecchia curiosità tra le commesse dell'atelier, avrà un duro litigio con la madre, al termine del quale non tornerà in casa come al solito. Palma, in preda alla preoccupazione, chiederà aiuto ad Armando e Salvo, ma la situazione fortunatamente si risolverà poco dopo. Salvatore, inoltre, inizierà a ricevere una mano d'aiuto da Francesco in Caffetteria.

Salvatore assumerà Francesco in Caffetteria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, in merito alle puntate dal 16 al 20 gennaio, evidenziano che Palma si metterà alla ricerca di un lavoro, mentre Francesco deciderà di tenere segreta la sua ambizione di poter essere assunto al Bar Bottini.

Allo stesso tempo, la new entry cercherà di fare un'ottima impressione su Salvatore, ma tale mira professionale parrà essere poco realizzabile.

Nonostante le apparenze, però, il giovane Amato deciderà di assumere in pianta stabile in Caffetteria un'entusiasta Francesco.

Il figlio di Palma, dopo aver salvato da un guaio domestico Irene Cipriani (Francesca Del Fa) e Clara Boscolo (Elvira Camarrone), riuscirà a cavarsela anche nel locale di Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e Salvo, finendo per trovare un lavoro pochi giorni più tardi del suo approdo nella città meneghina.

Francesco potrebbe chiedere a Salvatore di assumere Palma al Bar Bottini

Chiedere un favore al proprio datore di lavoro poco dopo essere stato assunto sembrerebbe una mossa alquanto azzardata, specialmente se si pensa che il rapporto professionale tra Francesco e Salvatore è ancora fresco.

Nonostante ciò, Palma e il figlio si paleseranno in Caffetteria, come anticipato, senza troppi fronzoli e nemmeno imbarazzi, ricevendo dapprima una comoda casa dove alloggiare e poi persino un lavoro.

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, Francesco, magari volendo sfruttare il fortunato momento professionale che vivrà, potrebbe chiedere a Salvatore e Marcello di assumere mamma Palma al Bar Bottini.