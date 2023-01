La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della soap opera italiana ideata da Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi che saranno trasmessi da lunedì 23 a venerdì 27 gennaio, raccontano che Marcello Barbieri (Pietro Masotti) avrà in serbo un progetto nuovo di zecca da sottoporre alla contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina).

Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena), invece, sarà in procinto di festeggiare il suo fidanzamento ufficiale con Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco) al Circolo, quindi deciderà di invitare l'amica Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) assieme al partner Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) per celebrare l'evento in contemporanea per le due coppie.

Marcello, assieme agli amici Salvatore Amato (Emanuel Caserio) e Armando Ferraris (Pietro Genuardi), festeggeranno la vendita di Palazzo Andreani, mentre il commendatore deciderà di presenziare assieme alla stilista alla festa di fidanzamento a quattro. Marcello e Adelaide, infine, si divertiranno nel tentativo di far ingelosire i loro ex Ludovica e Umberto ma, alla fine della serata, finiranno per lasciarsi travolgere dalla passione.

Il pugno di Marcello nei confronti di Ferdinando

Nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7, i telespettatori hanno assistito a una scena dai tratti violenti che mancava dallo sceneggiato da parecchio tempo. Tutto nasce dall'alleanza che il commendatore Umberto aveva stretto con Ferdinando e Tancredi (Flavio Parenti) allo scopo di neutralizzare ogni tentativo affaristico della società William, ovvero di Marcello e Adelaide.

Coalizione che aveva permesso al banchiere di comprare Palazzo Andreani corrompendo l'ingegner Bonetti. Tale smacco aveva fatto sì che Torrebruna, durante un evento al Circolo, provocasse Barbieri in maniera reiterata, finché il cameriere aveva dato un pugno in pieno viso a Torrebruna.

A quel punto, Ludovica aveva deciso di troncare i ponti in via definitiva con Marcello.

Ludovica potrebbe essere ancora segretamente innamorata di Marcello

Nonostante la decisione di allontanarsi definitivamente dall'ex fidanzato, la giovane Brancia cercherà un confronto con lo stesso quando all'orecchio le arriverà la voce che Marcello è in procinto di partire per l'Australia.

Non saranno le parole di Brancia a convincere Barbieri a restare bensì la proposta economica della contessa.

Ludovica però non ci metterà molto a tornare sui propri passi e riallacciare i rapporti con Marcello.

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, è probabile che Ludovica sia ancora segretamente innamorata di Marcello.

Qualora tali sentimenti covassero sotto la cenere, di conseguenza, un eventuale matrimonio tra Brancia e Torrebruna apparirebbe altamente improbabile.