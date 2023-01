Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della soap opera creata da Giannandrea Pecorelli evidenziano che lo spot promozionale del Paradiso, per il quale Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) ha posato come modella, riceverà un premio. Riconoscimento che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non vorrà ritirare, ma il cognato di Beatrice (Caterina Bertone) finirà per cambiare idea grazie all'opera di convincimento messa in atto da Frigerio.

Tancredi (Flavio Parenti) assisterà fortuitamente a una telefonata dai toni complici tra la coniuge e Conti, e proverà una certa gelosia. Il Commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), però, ci terrà a far sapere al fratello di Marco (Moisè Curia) di avere in mente un modo per mettere fuori dai giochi Vittorio e la boutique. Conti dirà addio alla gestione del grande magazzino per andare a lavorare per una casa automobilistica. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, è possibile che Tancredi sfrutti le informazioni fornitegli dal detective privato per ricattare Vittorio e impossessarsi delle sue quote del Paradiso.

Le scoperte dell'investigatore privato assunto da Tancredi

Il personaggio di Tancredi Di Sant'Erasmo si sta ritagliando episodio dopo episodio la nomea di dark man, quasi come se gli autori volessero rimpiazzare la diabolica figura di Dante Romagnoli (Luca Bastianello), oramai uscita di scena insieme a Beatrice.

Tancredi, voglioso di scoprire cosa gli stesse nascondendo la moglie, ha assoldato un detective privato che gli ha rivelato come tra Frigerio e Conti ci fosse del tenero.

Informazione che sinora è rimasta in sospeso, ma che a breve potrebbe tornare utile al legale.

Tancredi potrebbe ricattare Vittorio per ottenere le sue quote dell'atelier

Scoperta la tresca tra Matilde e Vittorio, malgrado non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, Tancredi potrebbe minacciare Conti di tradimento e concubinato.

Considerando il prossimo addio di Conti dall'atelier, Tancredi potrebbe utilizzare tale minaccia per ricattare l'uomo al fine di ottenere le sue quote della boutique meneghina.

Qualora tale eventualità dovesse concretizzarsi, le analogie tra l'avvocato piemontese e Dante sarebbero ancora più marcate, ma allo stesso tempo se il legale dovesse mettere in atto tale ricatto, potrebbe probabilmente scordarsi di riconciliarsi con Matilde.