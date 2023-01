L'appuntamento con Il paradiso delle signore 7 continua a promettere colpi di scena e nel corso delle ultime puntate della settima stagione potrebbe esserci spazio anche per il ritorno di Marta Guarnieri.

La moglie di Vittorio Conti, nel corso della settima stagione, è tornata a farsi viva nel momento in cui ha chiesto al marito di potersi vedere a Parigi per chiacchierare della loro situazione e gli ha chiesto esplicitamente di voler annullare le nozze.

Adesso, però, non si esclude che Marta possa rimettere piede in città e magari Vittorio potrebbe scoprire che la moglie ha un altro.

Conto in sospeso tra Marta e Vittorio ne Il Paradiso delle signore 7

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 ha visto protagonista Marta Guarnieri, nel corso degli episodi che sono stati trasmessi nelle scorse settimane in tv.

La moglie di Vittorio è tornata a farsi sentire nel momento in cui gli ha chiesto di potersi incontrare a Parigi e discutere sulla loro situazione.

Senza troppi giri di parole, Marta ha chiesto a Vittorio di procedere con l'annullamento del loro matrimonio, confermando così la sua intenzione di voltare pagina in maniera definitiva.

Una richiesta che ha in parte interdetto Conti, il quale poi si è ritrovato ad analizzare la sua delicata situazione sentimentale insieme a Matilde.

Marta ritorna nelle ultime puntate de Il Paradiso 7?

Sta di fatto che, nonostante la richiesta ben precisa di Marta, fino a questo momento Vittorio non si è ancora pronunciato in merito all'annullamento del suo matrimonio con la figlia del Commendatore Guarnieri.

Non si esclude che ciò possa accadere nel corso delle ultime puntate della settima stagione de Il Paradiso delle signore, dove potrebbe esserci spazio anche per il ritorno in scena di Marta Guarnieri.

La figlia di Umberto potrebbe cogliere l'occasione per tornare un po' in città e salutare i suoi familiari, dato che ormai ha scelto di trasferirsi stabilmente in America e non ha fatto più ritorno a Milano.

Marta torna con il nuovo compagno nel finale de Il Paradiso delle signore 7?

Al tempo stesso Marta avrebbe modo di rivedere ancora una volta colui che è a tutti gli effetti suo marito e chiedergli per l'ennesima volta di procedere al più presto con le pratiche dell'annullamento del matrimonio.

Non si esclude che, nel caso in cui dovesse tornare per davvero nel finale de Il Paradiso delle signore 7, Marta possa addirittura presentarsi insieme a un nuovo compagno.

La donna potrebbe avere fretta di annullare le nozze con Vittorio "per colpa" di un altro uomo che potrebbe aver fatto breccia nel suo cuore e annunciare così di aver voltato pagina in maniera definitiva.