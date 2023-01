La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della soap opera di stampo nostrano creata da Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi che saranno trasmessi dal 6 all'11 febbraio, evidenziano che l'assenza dalla sartoria dell'atelier meneghino di Agnese Amato (Antonella Attili) peserà come un macigno. A farne le spese saranno soprattutto Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) e Maria Puglisi (Chiara Russo), le quali dovranno smaltire per una consegna un'ingente quantità di prodotti fallati.

A fronte di ciò, la stilista e l'assistente sarta si metteranno alla ricerca di qualcuno che possa aiutarle in tal senso e la scelta delle due ragazze ricadrà su Francesco Rizzo (Christian Roberto), il quale nutre una vera e propria passione per il taglio e cucito. Nonostante non vi siano spoiler ufficiali in merito, Agnese potrebbe farsi influenzare dalle mode londinesi degli anni '60 e, di conseguenza, far ritorno in città sfoggiando un look del tutto rinnovato.

Agnese potrebbe rivelare ad Armando che il figlio di Tina potrebbe essere di Vittorio

Il ritorno di Agnese a Milano, tanto atteso dai fan della soap Rai, andrà presumibilmente a incastrarsi in diverse storyline: su tutte parrebbe spiccare la sistemazione abitativa dell'esperta sarta, dopo che Francesco e mamma Palma (Valentina Tomada) si sono insediati in casa Amato.

Oltre a ciò, i telespettatori dovrebbero vedere anche come reagirà Agnese alla new entry Francesco in sartoria, ma anche come si evolverà la storia d'amore della stessa col compagno Armando Ferraris (Pietro Genuardi), love story che potrebbe essere insediata proprio dall'amica Palma.

Agnese, inoltre, potrebbe portare con sé un fardello non indifferente legato alla gravidanza della figlia Tina (Neva Leoni) e più precisamente alla paternità del bebé che darà alla luce la cantante.

Il figlio della giovane Amato, difatti, potrebbe essere di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), così Agnese potrebbe rivelare al compagno l'eventualità paternità del direttore del Paradiso.

La signora Amato potrebbe tornare in città con un nuovo stile di trucco e in minigonna

Dopo il rinnovamento estetico di Maria, nella stagione attuale de Il Paradiso delle Signore potremmo anche assistere a un nuovo cambiamento in termini di look.

Mutamento esteriore che potrebbe essere attuato da Agnese, la quale si lascerebbe trasportare dalle mode londinesi del 1964, tornando nel capoluogo lombardo in minigonna e con uno stile di trucco del tutto nuovo.