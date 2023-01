La soap opera Il Paradiso delle signore ambientata a Milano negli anni '60, prosegue la sua messa in onda con tante novità. Nell’episodio in programmazione il 23 gennaio 2023, Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) dimostrerà di avere una preoccupazione nei confronti dell’ex fidanzato Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia).

Trama Il Paradiso delle signore, 23 gennaio: Clara rinuncia a partecipare alla gara ciclistica

Nel corso dell’ottantaseiesima puntata che verrà trasmessa su Rai Uno lunedì 23 gennaio, per cominciare Maria (Chiara Russo) non nasconderà la sua felicità a seguito dell’uscita con il suo spasimante Vito (Elia Tedesco).

Al contrario invece Clara (Elvira Camarrone) si renderà protagonista di un gesto deludente, poiché all’improvviso e dopo tanti sacrifici la donna rinuncerà a partecipare alla gara ciclistica.

Intanto Marcello (Pietro Masotti) penserà a un nuovo progetto da sottoporre alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina).

Umberto sospetta di Adelaide, Ludovica suggerisce a Flora di fare una festa di fidanzamento

Nel contempo Gemma lascerà intendere al collega e amico Roberto (Filippo Scarafia) di essere turbata per Marco. Successivamente ancora una volta Umberto (Roberto Farnesi) sospetterà che ci sia stata l’intromissione della contessa di Sant’Erasmo dietro alla vendita del Palazzo Andreani: il commendatore Guarnieri non riuscirà a comprendere l'atteggiamento della cognata.

Infine Ludovica (Giulia Arena) suggerirà a Flora (Lucrezia Massari) di organizzare una festa in cui ufficializzeranno le relazioni sentimentali intraprese con i rispettivi fidanzati Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco) e Umberto (Roberto Farnesi): la stilista del grande magazzino milanese non perderà tempo per mettere al corrente il suo amato.

Riassunto episodi dal 16 al 20 gennaio: Ludovica spezza il cuore al suo ex Marcello

Nelle puntate dal 16 al 20 gennaio, Veronica (Valentina Bartolo) si farà riassumere al Paradiso dopo aver dato le dimissioni. Vittorio (Alessandro Tersigni) si rifiuterà di ritirare un premio vinto grazie alla pubblicità creata con Matilde (Chiara Baschetti).

Don Saverio (Andrea Lolli) si intrometterà, non appena Alfredo (Gabriele Anagni) proporrà a Clara di partecipare a una gara in cui è in palio un montepremi importante.

Marcello rimarrà deluso dalla sua ex Ludovica, per il fidanzamento ufficiale con Ferdinando: per tale motivo Barbieri sarà deciso a trasferirsi in Australia dalla sorella. Per merito di un confronto che avrà con la contessa Adelaide (Vanessa Gravina), il socio di Salvatore (Emanuel Caserio) cambierà idea. Intanto Conti accetterà di lavorare in una casa automobilistica. Tancredi (Flavio Parenti) invece non nasconderà la sua evidente gelosia, dopo aver ascoltato una telefonata tra sua moglie Matilde e Vittorio. Quest’ultimo dovrà guardarsi le spalle da Umberto, che avrà un piano per annientarlo.