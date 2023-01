Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023 saranno incentrate sulle vicende di Marco.

Il suo ritorno in città non passerà inosservato, in primis per quel conto in sospeso con suo fratello e poi perché riaccenderà i sentimenti della sua ex fidanzata Gemma.

Spazio anche alle vicende di Salvatore, il quale finirà per scagliarsi duramente contro Francesco, mentre Umberto continuerà a lavorare sodo per l'affare legato a Palazzo Andreani.

Marco porta scompiglio: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 3 febbraio

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, in onda nella settimana fino al 3 febbraio 2023, rivelano che la presenza di Marco finirà per portare scompiglio nelle famiglie Colombo e Sant'Erasmo.

Il ragazzo non sarà affatto sereno dopo il suo rientro in città e la sua ex fidanzata Gemma si renderà subito conto che c'è qualcosa che lo turba.

Situazione ancora più complicata quella che si verrà a creare tra Marco e suo fratello Tancredi: tra i due ci sarà un'evidente frattura.

Marco si mostrerà molto diffidente nei confronti del fratello, verso il quale nutre dei sospetti.

Marco sbotta contro Matilde: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 3 febbraio

Insomma, il ragazzo non riesce a fidarsi di lui, nonostante i numerosi tentativi di riavvicinamento che cerca di attuare anche Matilde.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Marco sbotterà anche con la donna, che quasi sembrerebbe voler favorire a tutti i costi una riappacificazione tra i due fratelli.

Nel ruolo di paciere, però, avrà più fortuna Vittorio Conti, che cercherà di spronare il giovane ragazzo ad avere un atteggiamento diverso nei confronti del fratello.

Tuttavia l'intromissione di Conti non piacerà per niente a Tancredi, che non si farà problemi a richiamarlo.

Crisi tra Marco e Stefania: anticipazioni Il Paradiso al 3 febbraio

Solo col passare dei giorni si scoprirà il vero motivo dell'irrequietezza che aleggia nel cuore di Marco.

La causa dei suoi problemi ha un nome ben preciso: Stefania. Sembrerebbe che i due fidanzati non si siano lasciati in buoni rapporti e che Marco sia nervoso a causa di Stefania.

Ad approfittare di questa situazione sarà Gemma, la quale si ritroverà a trascorrere del tempo insieme al suo ex fidanzato.

Occhi puntati anche su Salvatore che, nel corso delle puntate della soap in programma dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023, finirà per perdere le staffe contro Francesco.

Francesco finisce nei guai: spoiler Il Paradiso delle signore

Il motivo?

Salvatore accuserà il nuovo barista della caffetteria di aver rubato dei bozzetti che erano presenti all'interno del suo locale.

Un duro colpo per il giovane Rizzo, che di punto in bianco si ritroverà a fare i conti con le pesanti accuse di furto.

Ma qual è la verità dei fatti? Francesco ha rubato per davvero questi bozzetti oppure no?