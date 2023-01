Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del mese di febbraio 2023 rivelano che al centro dell'attenzione ci sarà la notizia del ritorno di Marco Di Sant'Erasmo.

Il giovane nipote della contessa tornerà al centro dell'attenzione dopo aver scelto di ritornare di nuovo in città, da solo, a distanza di poche settimane dal suo trasferimento in America con Stefania.

E, a quel punto, non passerà inosservato il modo di fare del ragazzo, il quale apparirà visibilmente provato, quasi come se stesse nascondendo la verità in merito al suo ritorno in città.

Il ritorno di Marco Di Sant'Erasmo: anticipazioni Il Paradiso delle signore febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del mese di febbraio 2023, rivelano che si parlerà a lungo del ritorno in scena di Marco Di Sant'Erasmo.

Il nipote della contessa, dopo aver scelto di trasferirsi in America con la sua fidanzata, deciderà di ritornare a Milano e lo farà da solo.

La presenza di Marco non passerà inosservata, in primis perché il ragazzo non sarà accompagnato dalla sua fidanzata Stefania e in tanti si chiederanno che fine abbia fatto la ragazza.

Tuttavia, in un primo momento, Marco non darà troppe informazioni in merito al questo ritorno solitario.

Matilde scopre che Marco è in crisi per Stefania: anticipazioni Il Paradiso 7 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, il ragazzo, apparirà provato e nervoso ma si crederà che il motivo di tale malcontento abbia a che fare con la delicata situazione che sta vivendo con suo fratello Tancredi.

Il rapporto tra i due non è dei migliori e, dopo averlo ritrovato a Miano, Marco continuerà ad avere molti dubbi sul conto del fratello, tanto da non riuscire a fidarsi di lui.

Eppure, col passare del tempo, si scoprirà che dietro questo nervosismo del ragazzo si celano altri motivi, i quali hanno a che fare con la delicata situazione sentimentale che sta vivendo con la sua amata.

Gemma si fa avanti con Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore febbraio

Matilde, infatti, deciderà di indagare sul conto di Marco e alla fine scoprirà che il nervosismo del ragazzo è dovuto ad una situazione di crisi che sta vivendo con Stefania.

Verrà fuori, quindi, che tra Marco e Stefania non è un buon periodo e, come se non bastasse, ad approfittare di questa situazione sarà la giovane Gemma.

La figlia di Veronica, infatti, ammetterà di sentirsi turbata dopo aver rivisto il suo ex fidanzato. I due si ritroveranno anche a trascorrere del tempo insieme e sembrerà tornare di nuovo quel feeling speciale che avevano prima che il ragazzo decidesse di intraprendere una relazione con Stefania.