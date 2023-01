Una nuova settimana con Il Paradiso delle Signore sta per prendere il via su Rai 1. Tantissime le novità che lasceranno i telespettatori di stucco. L'arrivo a Milano di Tancredi è stato un colpo duro per Vittorio e Matilde. I due si erano avvicinati parecchio durante le ultime puntate, ma adesso qualcosa potrebbe cambiare.

Tancredi infatti, sembrerà intento a voler riconquistare a tutti i costi la moglie, sempre più lontana da lui. Le anticipazioni delle prossime puntate, rivelano che il fratello di Marco noterà l'intesa tra Matilde e Vittorio e prenderà un decisione spiazzante.

Trame Il Paradiso delle signore, puntate gennaio: Tancredi assume un investigatore privato

La complicità tra Vittorio e Matilde verrà notata da Tancredi quando i due prenderanno parte all'iniziativa benefica per gli orfanelli ospiti nella parrocchia di Don Saverio. Tancredi capirà immediatamente che quello tra Conti e la moglie va ben oltre un semplice rapporto di lavoro. Per dare conferma ai suoi sospetti, Sant'Erasmo deciderà di far pedinare i due, assumendo un investigatore privato che possa scoprirne di più. La scelta di Tancredi potrebbe rivelarsi per Vittorio e Matilde un vero e proprio problema.

Nonostante il direttore e Frigerio abbiano tentato di nascondere i loro sentimenti, l'arrivo di Adelmo renderà la cosa molto difficile.

Il giovane orfanello farà affezionare sia Matilde che Vittorio. Questo bene così intenso per il bambino, porterà i due a legarsi ulteriormente. Alla fine, entrambi decideranno di vivere il loro amore senza freni. Una relazione che verrà vissuta all'oscuro di tutto e tutti. I due amanti non si accorgeranno per dell'investigatore che Tancredi avrà messo alle loro calcagne.

Spoiler Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Vittorio potrebbe rischiare la galera

Da quello che i telespettatori hanno potuto notare durante le puntate di questa nuova stagione de Il Paradiso delle signore, Tancredi si è rivelato essere un uomo senza scrupoli. Da non dimenticare infatti l'atteggiamento dell'imprenditore con il fratello Marco, che per colpa di Tancredi ha rischiato di mandare in fumo la sua carriera da giornalista.

Le anticipazioni ci rivelano che ben presto l'investigatore aggiornerà Tancredi sulla verità del rapporto che intercorre tra la moglie e Conti.

La reazione di Sant'Erasmo potrebbe essere molto dura. L'uomo potrebbe denunciare Vittorio per tradimento e concubinaggio. Un reato molto grave per i tempi, che porterebbe Vittorio dritto in prigione. Conti risulta attualmente essere ancora sposato con Marta, anche se quest'ultima ha richiesto l'annullamento delle nozze.