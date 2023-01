Il Paradiso delle Signore porta avanti le sue avventure anche nei giorni di giovedì 26 e venerdì 27 gennaio. Prima di scoprire che cosa accadrà ai vari personaggi, si rende noto che anche nel Giorno della Memoria la daily soap di Rai 1 andrà in onda senza subire variazioni nel palinsesto. Il passato di Vito starà per venire a galla, in quanto lo stesso contabile deciderà di rivelare tutto a Maria in occasione di una cena a casa delle Veneri. Marcello e Adelaide stuzzicheranno Ludovica e Umberto facendoli ingelosire, ma la serata finirà per prendere una piega sorprendente.

Mentre Tancredi riuscirà nell'intento di avvicinarsi sempre di più a sua moglie Matilde, Vittorio prenderà in pugno la situazione per non soffrire le pene d'amore.

Il paradiso delle signore episodio 26/1: Carlos invita Gemma al Circolo

Nell'appuntamento di giovedì 26 gennaio de Il paradiso delle signore, Gemma Zanatta si vedrà recapitare un invito per un evento prestigioso da parte di Carlos. Quest'ultimo le chiederà di accompagnarlo al Circolo in occasione della festa di fidanzamento di Ludovica Brancia di Montalto e Ferdinando Torrebruna. Cosa deciderà di fare la figlia di Veronica?

Nel frattempo Maria e Irene si ritroveranno a parlare del comportamento di quest'ultima nei confronti di Clara.

La sarta del Paradiso delle Signore spronerà l'amica a fare ammenda con la giovane Boscolo, in quanto si è messa in mezzo alla questione del ciclismo facendola arrabbiare. Tempo di confessioni con Vito Lamantia che rivelerà ad Alfredo il suo passato segreto.

Il paradiso delle signore trama 27/1, Vito svela il suo passato segreto, passione tra Adelaide e Marcello

Nella puntata di venerdì 27 gennaio de Il paradiso delle signore Tancredi sarà sempre più vicino a Matilde. Dopo essersi mostrato attivamente interessato al processo di realizzazione della copertina della rivista del Paradiso Market, il fratello di Marco acquisterà punti con la moglie.

A farne le spese sarà Vittorio che, in quanto innamorato della stessa donna, deciderà di fare qualcosa per non patire le pene d'amore, perciò si allontanerà da lei.

Vito Lamantia verrà invitato a una cena a casa delle Veneri e vorrà sfruttare questa occasione per mettere Maria al corrente sul suo passato. Come reagirà la sarta siciliana davanti alle parole del contabile? Nel frattempo Marcello Barbieri e la contessa di Sant'Erasmo saranno di comune accordo sul far ingelosire i rispettivi ex partner, stuzzicandoli. A quanto pare le intenzioni dei due andranno a buon fine, tuttavia ci sarà una svolta inattesa nella serata. Tra la contessa Adelaide e l'ex detenuto scoppierà la passione! Come la prenderanno Umberto e Ludovica?