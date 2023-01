Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 trasmesse durante il 2023 in prima visione assoluta su Rai 1.

I riflettori saranno incentrati in primis sulle vicende di Maria, alle prese con un corteggiatore del tutto inaspettato ma anche sul ritorno in scena di Agnese Amato che, dopo un lungo periodo trascorso a Londra da sua figlia Tina, rimetterà nuovamente piede a Milano, per abbracciare i suoi familiari.

Francesco ammaliato da Maria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di questo 2023 rivelano che il giovane Francesco inizierà ad avere un ruolo sempre più centrale nelle nuove puntate della soap opera.

Secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, il figlio di Palma dopo l'assunzione in Caffetteria da parte di Salvatore Amato, inizierà a mettere gli occhi sulla giovane Maria.

L'aspirante stilista del grande magazzino milanese riuscirà a far breccia nel cuore del ragazzo, il quale deciderà di impegnarsi per poterla conquistare.

Maria conquista Francesco: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2023

Ebbene sì, pur consapevole del fatto che tra Maria e Vito sta nascendo una love story, Francesco deciderà di non farsi da parte e di provare così ad avere una chance con la giovane Puglisi, che riuscirà a conquistarlo.

Ma quale sarà la reazione di Maria quando si renderà conto della situazione? Accetterà il corteggiamento di Francesco oppure no?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 di questo 2023 rivelano che ci sarà spazio anche per l'atteso ritorno in scena di Agnese Amato.

L'annuncio ufficiale è stato fatto dalla protagonista Antonella Attili che, in una serie di recenti interviste e anche sui social, ha confermato che molto presto la rivedremo in scena nei panni della sarta del celebre grande magazzino milanese.

Agnese pronta a tornare in città: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2023

La presenza di Agnese potrebbe non passare affatto inosservata, dato che la donna si ritroverà a fare i conti con una situazione decisamente inaspettata.

La sua amica Palma, senza alcun tipo di preavviso, si è presentata a casa della donna ed ha chiesto "asilo" nel suo appartamento.

Un duro colpo per Salvatore Amato che, per non mandare via l'amica di sua mamma, è stato costretto a trasferirsi nell'appartamento di Armando.

Tuttavia, dopo il suo ritorno in città, Agnese potrebbe non essere affatto clemente nei confronti dell'amica e bacchettarla per questo ritorno del tutto improvvisato e senza alcun tipo di preavviso, tale da scombussolare la vita di suo figlio Salvo, alle prese già col momento difficile legato alla fine del suo matrimonio con Anna Imbriani.