L'appuntamento con Il paradiso delle signore 7 si avvia verso il gran finale per quanto riguarda le riprese di questa fortunata stagione.

In questi giorni, infatti, i protagonisti della soap opera sono impegnati sul set per girare le ultime puntate che saranno poi trasmesse nel corso della stagione primaverile in prima visione assoluta su Rai 1.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci sarà anche il ritorno di Irene come capocommessa del grande magazzino milanese.

Irene rimpiazza Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 finale

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Gloria verrà nuovamente rimpiazzata da Irene al negozio, nelle vesti di capocommessa.

A confermarlo è uno scatto apparso sui social in queste ore, tratto proprio dal set della soap opera, dove sono in corso le riprese delle ultime puntate di questa settima stagione.

Nella foto si vede Irene che torna a vestire la divisa di capocommessa del grande magazzino milanese, rimpiazzando nuovamente Gloria, come era accaduto già nel periodo in cui la mamma di Stefania finì in carcere.

Irene venne scelta come sua sostituta ma, nel momento in cui Gloria è tornata in libertà, ecco che Vittorio Conti aveva scelto di riaffidare tale incarico a Gloria.

Gloria non è più capocommessa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 finale

Irene, quindi è tornata ad essere una semplice venere del grande magazzino milanese ma, nel finale della settima stagione, tornerà a vestire i panni di capocommessa.

Cosa succederà a Gloria? Per quale motivo non sarà più lei la capocommessa del grande magazzino milanese?

Non si esclude che la donna possa uscire di scena dalla squadra del negozio di Vittorio Conti per dedicarsi anima e corpo alla sua nuova attività al fianco dell'ex marito Ezio Colombo.

Il ritorno di Agnese Amato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 finale

In attesa di scoprire quale sarà il destino di Gloria nel corso di questo gran finale della settima stagione, le anticipazioni sulla soap opera rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Agnese Amato.

Il personaggio interpretato da Antonella Attili, tornerà ad essere presente nelle puntate conclusive della soap opera, come confermato dalla stessa attrice sui social.

Proprio in queste ore, infatti, l'interprete di Agnese ha postato uno scatto sul suo profilo social, in cui compare di nuovo sul set de Il Paradiso delle signore 7, pronta per il finale di stagione.

Come reagirà di fronte alla notizia della presenza di Palma Rizzo e suo figlio Francesco in casa sua? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1.