Al Paradiso delle signore, lunedì 30 gennaio si aprirà una nuova settimana ricca di emozioni e come annunciano le anticipazioni della puntata l'argomento del giorno sarà il ritorno di Marco (Moisé Curia), che incuriosirà tutti e che metterà in evidenza anche i difficili rapporti con Tancredi (Flavio Parenti). Ci sarà anche uno scontro tra Matilde (Chiara Baschetti) e Vittorio (Alessandro Tersigni), che sarà accusato di seminare zizzania nella famiglia Di Sant'Erasmo, mentre Marcello (Pietro Masotti) e Adelaide (Vanessa Gravina) parleranno del loro rapporto dopo la notte di passione trascorsa insieme.

Gemma continuerà a pensare a Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di lunedì 30 gennaio raccontano che l'improvviso ritorno di Marco darà molto da pensare. A casa Colombo Gemma (Gaia Bavaro) si sentirà profondamente colpita per aver rivisto il suo ex fidanzato, mentre al grande magazzino di Milano tutti saranno curiosi di sapere cosa ha spinto il giornalista a tornare in Italia, ma soprattutto si domanderanno come stia Stefania (Grace Amdrose) e perché non abbia seguito il suo fidanzato. Al suo arrivo in città, inoltre, Marco dovrà affrontare anche suo fratello Tancredi con cui non è mai andato molto d'accordo e che sembrerà essere cambiato.

Il giovane giornalista, tuttavia, non riuscirà a dimenticare il passato e nutrirà una certa diffidenza nei confronti di suo fratello.

Marco non si fiderà di Tancredi: anticipazioni puntata di lunedì 30 gennaio

La puntata de Il Paradiso delle signore 7, che andrà in onda lunedì 30 gennaio, vedrà protagonista Marco, che parlerà con Vittorio del suo difficile rapporto con Tancredi e della difficoltà che incontra nel fidarsi di lui nonostante si sia mostrato diverso ai suoi occhi.

Il dottor Conti non potrà fare altro che appoggiare l'idea del ragazzo, perché neanche lui vede di buon occhio il fratello maggiore, ma Matilde non la penserà affatto come loro. La signora Frigerio si intrometterà nel discorso per contraddire Vittorio, accusandolo di seminare zizzania nella famiglia Di Sant'Erasmo e questa reazione del tutto inaspettata non potrà che ferirlo: Vittorio rimarrà sconvolto dalle accuse di Matilde.

Marcello e Adelaide chiariranno il loro rapporto dopo la notte insieme

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che la settimana inizierà anche con Marcello e Adelaide che si risveglieranno insieme dopo aver trascorso una notte di passione. I due decideranno di rivedersi e parlare, anche alla luce di quello che è accaduto, per decidere quale comportamento assumere nei confronti della loro relazione appena nata.