Arrivano nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 che spiegano cosa accadrà nella puntata in onda mercoledì 18 gennaio e le sorprese per i protagonisti non mancheranno. Marcello sarà sempre deciso a partire, e Armando chiederà l'intervento di Adelaide per fargli cambiare idea. Clara, invece, inizierà l'allenamento per la gara con l'aiuto di Alfredo che si avvicinerà anche a Don Saverio, ignaro di tutto. Per Veronica, invece, ricomincerà la gelosia vedendo Ezio e Gloria sempre più complici. Il colpo di scena, tuttavia, arriverà con Vittorio che deciderà di accettare un altro lavoro e lasciare la direzione del grande magazzino.

Vittorio deciso a cambiare vita: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 18 gennaio raccontano che per Vittorio arriverà il momento di prendere una decisione importante e inaspettata. Il direttore del grande magazzino, infatti, sarà pronto a lasciare la sua amata attività per accettare una proposta di lavoro proveniente da una casa automobilistica. Le trame non spiegano il perché di questo cambiamento improvviso dopo tutto il tempo e le energie impiegate dal direttore per curare l'azienda che per lui ha anche un notevole valore affettivo poiché era il sogno del suo caro amico defunto, Pietro Mori. Non è ancora chiaro neanche come reagirà Matilde di fronte a questa decisione inaspettata, ma sicuramente tutti saranno sorpresi dal nuovo progetto di Conti.

Tornerà la gelosia per Veronica: anticipazioni puntata di mercoledì 18 gennaio

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 18 gennaio vedrà protagonista anche Veronica che. stando al grande magazzino. avrà modo di osservare Ezio e Gloria insieme e la cosa non le farà affatto piacere. La signora Zanatta, infatti, non potrà fare a meno di notare la grande complicità che c'è ancora tra marito e moglie e i dubbi e la gelosia che sembravano un problema superato ritorneranno prepotentemente in lei.

Armando chiederà aiuto alla contessa Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 18 gennaio rivelano che la decisione di Marcello farà preoccupare molto Salvatore e Armando. Ferraris proverà inutilmente a parlare con il suo amico per convincerlo a tornare sui suoi passi e penserà che l'unica a poter cambiare le carte in tavola potrebbe essere Adelaide, e per questo chiederà il suo aiuto.

Più tardi, inoltre, Barbieri avrà modo di confrontarsi con Ludovica che appena verrà a sapere che il suo ex fidanzato vorrebbe trasferirsi in Australia e vorrà parlargli. Clara, invece, inizierà i suoi allenamenti per la gara all'insaputa di Don Saverio, potendo contare sul prezioso aiuto di Alfredo. Infine, Irene assisterà a un momento di vicinanza tra il parroco e Perico.