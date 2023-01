Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily di stampo nostrano ideata da Giannandrea Pecorelli, in merito alle puntate che andranno in onda da lunedì 30 gennaio a venerdì 3 febbraio, evidenziano che la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti) decideranno di incontrarsi al fine di decidere come comportarsi d'ora in poi dopo la loro parentesi focosa.

Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco), inoltre, farà ironia sull'improvvisa liaison tra il cameriere e la nobile, ma Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) non apprezzerà le battute del fidanzato a riguardo. Marcello, invece, assieme ad Armando Ferraris (Pietro Genuardi) cercheranno di convincere Salvo Amato (Emanuel Caserio) di aver preso un granchio accusando Francesco Rizzo (Christian Roberto) di furto. Adelaide, intanto, offrirà al giovane Barbieri di diventare socio del Circolo. Nei prossimi episodi della soap, infine, Marcello diventerà ricco grazie ad alcuni investimenti oltremodo proficui.

Marcello diventerà ricco grazie ad alcuni investimenti profittevoli

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7, il sogno di Marcello diverrà realtà, in quanto il cameriere non soltanto si farà un nome in società ma diventerà anche ricco grazie ad alcuni investimenti che si riveleranno proficui.

L'ambizione di raggiungere un ceto sociale almeno al pari del facoltoso Ferdinando, difatti, si concretizzerà e gran parte del merito della scalata finanziaria di Barbieri sarà da attribuirsi senz'altro alla contessa Adelaide, mentore nonché amante improvvisa del cameriere.

Barbieri potrebbe tentare di riconquistare Ludovica facendo leva sulla sua nuova posizione sociale

La voglia di farsi un nome in società per Marcello non era soltanto frutto delle sue ambizioni economiche, bensì una sorta di trampolino per avere più chance di riconquistare l'ex fidanzata Ludovica.

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, è probabile che Barbieri proverà a far leva sulla sua nuova posizione sociale per far nuovamente breccia del cuore della bella Brancia.

D'altro canto, il flirt fugace di Marcello con la contessa Adelaide potrebbe complicare non poco tale tentativo di riconquista, in quanto l'avvicinamento improvviso tra i due spiazzerebbe non poco Ludovica, con quest'ultima che si dimostrerebbe reticente a un avvicinamento con l'ex partner.

Riuscirà Marcello a riconquistare la sua amata Ludovica?