Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della soap opera ideata da Giannandrea Pecorelli, riguardo gli episodi che saranno trasmessi lunedì 30 e martedì 31 gennaio, rivelano che il ritorno di Marco (Moisè Curia) a Milano sarà l'argomento del giorno sia a casa Colombo che al grande magazzino meneghino. Tancredi (Flavio Parenti), invece, sembrerà mostrarsi più conciliante agli occhi del fratello, nel frattempo la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) e Marcello (Pietro Masotti) decideranno come agire dopo il loro fugace flirt.

Salvatore (Emanuel Caserio), intanto, troverà dei bozzetti che si volatilizzeranno nel nulla subito dopo, mentre Irene (Francesca Del Fa) sceglierà di non lasciarsi andare totalmente con Alfredo (Gabriele Anagni). Gemma (Gaia Bavaro), infine, sospetterà che dietro il muso lungo dell'ex partner ci sia qualche altra motivazione oltre alle ruggini col consanguineo.

Il ritorno di Marco in città sarà l'argomento del giorno

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, in merito agli episodi che andranno in onda lunedì 30 e martedì 31 gennaio, raccontano che da quando il rampollo di casa Di Sant'Erasmo è tornato nel capoluogo lombardo non si fa che parlarne. Il ritorno di Marco in solitaria sarà, difatti, l'argomento del giorno sia a casa Colombo che nella boutique.

Il legale piemontese, poco dopo, si mostrerà più affabile nei riguardi del fratello minore, ma tale apparente disposizione benevola non potrà cancellare velocemente tutti gli attriti pregressi tra i due.

Vittorio (Alessandro Tersigni), invece, appoggerà le accuse che Matilde (Chiara Baschetti) e Marco faranno a Tancredi, dicendo a quest'ultimo che semina zizzania in famiglia.

Dopo il fugace flirt, Marcello e Adelaide decideranno di vedersi per capire come comportarsi da quel momento in poi.

Vittorio si sfogherà con Roberto in merito allo screzio avuto con Matilde il giorno prima

Frigerio cercherà di convincere il coniuge ad accantonare i contrasti col fratello facendo il primo passo verso lo stesso.

Vittorio, intanto, si sfogherà con l'amico Landi raccontandogli dello screzio avuto con Matilde il giorno precedente, nel frattempo ci sarà un riavvicinamento tra Irene e Alfredo, sebbene la ragazza non si lascerà andare totalmente.

L'ironia che solleverà Torrebruna in merito alla liaison tra Barbieri e la contessa non sarà affatto apprezzata dalla giovane Brancia.

Gemma, conoscendo bene Marco, capirà che dietro i malumori del suo ex fidanzato non possono esserci soltanto i rancori col consanguineo.