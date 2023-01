Scoppia la polemica da parte dei fan de Il Paradiso delle Signore 7 contro gli sceneggiatori della soap opera pomeridiana in onda tutti i giorni su Rai 1.

Le anticipazioni delle prossime puntate di questa settima stagione hanno lasciato l'amaro in bocca ai tantissimi appassionati, molti dei quali sono apparsi decisamente polemici sui social.

Il motivo? C'è chi non gradisce il risvolto clamoroso e del tutto inaspettato della love story tra Marco e Stefania, così come era già successo in passato per Marta e Vittorio.

Marco e Stefania già in crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in onda tra fine gennaio e febbraio in tv, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in città di Marco.

Il nipote della contessa, però, non sarà accompagnato dalla sua fidanzata Stefania, dato che rientrerà in città da solo.

A distanza di poche settimane dalla sua partenza per l'America assieme alla giovane figlia di Gloria e Ezio, Marco ritornerà a Milano e in un primo momento non darà tante spiegazioni sul motivo legato all'assenza della sua fidanzata.

Solo col passare dei giorni, Matilde inizierà ad indagare e scoprirà che dietro questo ritorno fulmineo del ragazzo e alla base della sua crisi personale, si cela una situazione sentimentale problematica con la fidanzata.

Scoppia la polemica sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Insomma, sembrerebbe proprio che Marco e Stefania siano in piena crisi e questo risvolto legato ad una delle coppie più amate di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, ha fatto indispettire i numerosi fan della soap opera.

In molti, infatti, hanno puntato il dito contro le scelte che stanno facendo gli sceneggiatori, accusandoli di voler "rovinare la soap".

"Quindi dovevano far fuori Stefania per beatificare Gemma che non è affatto un personaggio amato", ha sbottato un utente sui social.

"Basta con tutti questi intrighi. Non è possibile che ci sia crisi in ogni coppia. Un lieto fine non c'è mai in questa soap", ha sbottato un altro spettatore de Il Paradiso delle signore, critico per le scelte degli sceneggiatori sugli sviluppi della storia d'amore tra Marco e Stefania.

'Stanno distruggendo la soap', i fan de Il Paradiso delle signore polemici

"Adesso finisce la relazione anche tra Marco e Stefania? Davvero stanno distruggendo questa soap, non è possibile", ha sentenziato un altro commentatore sul web.

"Fino a dieci giorni fa, Stefania diceva di amare alla follia Marco e ora sono in crisi? Follia da parte degli autori", ha sbottato un altro spettatore social di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore.