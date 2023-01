Cosa succederà nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7? L'appuntamento con la soap opera del pomeriggio proseguirà su Rai 1 fino alla stagione primaverile e si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende della giovane coppia composta da Marco e Stefania: i due, dopo essersi giurati amore, si ritroveranno a prendere due strade differenti e il nipote della contessa deciderà di tornare a Milano.

Non si esclude, però, che in vista del gran finale di questa settima stagione, possa essere Stefania a giocarsi il tutto per tutto, per riconquistare il suo fidanzato.

Marco torna senza Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Marco tornerà in città [VIDEO]a distanza di poche settimane dalla sua partenza per gli Stati Uniti d'America, dove aveva ricevuto una importante proposta di lavoro.

Il rientro in città del ragazzo non passerà inosservato, dato che Marco non tornerà in compagnia della sua fidanzata, bensì da solo.

Al suo fianco non ci sarà Stefania e, ovviamente, tale assenza non passerà inosservata in primis agli occhi di Gemma.

L'ex fidanzata di Marco chiederà subito a Roberto di indagare per cercare di scoprire cosa sta accadendo tra i due ragazzi.

Stefania e Marco in crisi, Gemma si fa avanti: anticipazioni Il Paradiso delle signore

In un primo momento, però, si ipotizzerà che dietro questo ritorno imminente si celi il conto rimasto in sospeso con suo fratello Tancredi, rientrato a Milano per conquistare il cuore di Matilde.

Solo col passare dei giorni, si scoprirà che tra Marco e Stefania la situazione non è delle migliori e che i due stanno vivendo un momento di crisi.

Sta di fatto che, alla fine, Gemma coglierà la palla al balzo per riavvicinarsi di nuovo al suo ex e non si esclude che tra i due possa riaccendersi la fiamma della passione.

Stefania torna nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore?

Tuttavia, in vista del gran finale de Il Paradiso delle signore 7, non si esclude che Stefania possa tornare in azione per cercare di riconquistare il cuore del suo fidanzato.

La ragazza, infatti, potrebbe essere avvertita dalle sue amiche del cuore circa quanto sta accadendo in città, dopo il riavvicinamento decisamente sospeso tra Marco e Gemma.

E, a quel punto, Stefania potrebbe decidere di lasciare l'America e rientrare al più presto in città per affrontare la situazione col fidanzato.

La figlia di Gloria rientrerà in scena nel corso delle ultime puntate di questa settima stagione per affrontare il fidanzato e, soprattutto, la sorellastra? Lo scopriremo nel corso del gran finale di questa settima stagione, previsto in primavera su Rai 1.