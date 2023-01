Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Gli spoiler della soap opera italiana per l'episodio trasmesso mercoledì 18 gennaio raccontano che Clara Boscolo (Elvira Camarrone) non troverà il modo più idoneo per ringraziare Alfredo Perico (Gabriele Anagni) per l'aiuto che le sta dando con gli allenamenti in bicicletta. Armando Ferraris (Pietro Genuardi), con l'obiettivo di convincere Marcello Barbieri (Pietro Masotti) a rimanere in città, chiederà aiuto alla contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), nel frattempo Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) sarà nuovamente in preda ai dubbi dopo aver scoperto la complicità tra Gloria Moreau (Lara Komar) ed Ezio Colombo (Massimo Poggio).

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), infine, accetterà un impiego in una casa automobilistica e, di conseguenza, pare pronto a lasciare la gestione del grande magazzino milanese.

Clara non saprà ringraziare e sdebitarsi per l'aiuto fornitole da Alfredo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 per la puntata che andrà in onda mercoledì 18 gennaio rivelano che Alfredo, nonostante il dissenso di Don Saverio (Andrea Lolli), continuerà ad allenare Clara per la gara ciclistica in programma. La ragazza apprezzerà non poco l'aiuto che le darà l'aiuto magazziniere ma, al contempo, non saprà come ringraziare e sdebitarsi con lui.

Marcello, intanto, resterà fermo sull'idea di lasciare Milano per trasferirsi in Australia.

Armando chiederà l'intervento della contessa Adelaide per convincere Marcello a rimanere in città

Gli spoiler della soap opera di Rai 1 per l'episodio di mercoledì 18 gennaio anticipano che Armando, dopo aver promesso a Salvatore Amato (Emanuel Caserio) che avrebbe fatto in modo di far restare Marcello in città, chiederà l'aiuto della nobile Di Sant'Erasmol.

Irene Cipriani (Francesca Del Fa), successivamente, sarà protagonista di un insolito momento di vicinanza tra il prete di quartiere e Perico, restandone piacevolmente colpita.

La complicità tra Ezio e Gloria, forse cresciuta ancor di più dopo il loro recente bacio, non passerà inosservata a Veronica, la quale inizierà a nutrire seri dubbi.

Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena), nonostante la decisione di chiudere i rapporti con l'ex fidanzato, cercherà ugualmente un confronto con Marcello per comprendere perché il cameriere abbia scelto di trasferirsi altrove.

Vittorio, in ultimo, accetterà d'improvviso una nuova proposta professionale presso una casa automobilistica.