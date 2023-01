Marcello si renderà protagonista di un brutto gesto negli episodi Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 dal 9 al 13 gennaio.

Il giovane Barbieri, al Circolo, prenderà a pugni Torrebruna in seguito ad una provocazione di quest'ultimo. Nel frattempo, Veronica cercherà di contribuire alle spese familiari e verrà assunta al Paradiso, ma poi darà le dimissioni.

Intanto Salvatore accoglierà Palma e Francesco Rizzo, due vecchi conoscenti mentre Vittorio e Matilde ritroveranno la complicità lavorativa.

Il Paradiso delle signore, trame 9-13 gennaio: arrivano Palma e Francesco

Veronica deciderà di trovarsi un lavoro per poter contribuire alle spese della famiglia e far sì che non pesi tutto sulle spalle di Ezio, ma la ricerca di un impiego non sarà per nulla facile.

Nel frattempo, Tancredi appena metterà piede a Milano prometterà a Matilde una vita tutta nuova. Poco dopo, Umberto tenterà di corrompere Bonetti, ovvero l'ingegnere che si occupa dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Andreani che è stato acquistato da Adelaide e Marcello. L'uomo, certo che il piano che ha ideato sia andato a buon fine, festeggerà con Torrebruna. Intanto, la giornalista che si occupa della Posta del Cuore sul Paradiso Market riferirà a Vittorio che non può più occuparsi della rubrica.

Più tardi, in Caffetteria, arriverà una vecchia conoscenza della famiglia Amato: Palma Rizzo insieme a suo figlio Francesco e Salvatore dovrà accoglierli a casa sua.

A causa di ciò, si vedrà costretto a farsi ospitare da Armando. In seguito, Ferraris, riceverà la vista di Palma, la quale si sentirà in colpa per aver in qualche modo costretto Salvatore a trasferirsi da lui.

Le Veneri, invece, saranno incuriosite dal giovane Francesco. Intanto, Matilde e Vittorio vivranno un addio struggente visto che la donna deciderà di dare una seconda possibilità a Tancredi. Più tardi, Ezio e Gloria, saranno sempre più complici nonostante non vorrebbero mentre Veronica continuerà la ricerca di un lavoro e così Gemma si rivolgerà a Roberto per chiedergli aiuto.

Puntate 9-13 gennaio: Adelaide accetta di occuparsi della posta del cuore

Vittorio ammetterà che la presenza di Tancredi gli crea difficoltà nel lavorare fianco a fianco con Matilde fingendo che tra loro non sia accaduto nulla. Intanto, Matilde proporrà ad Adelaide di occuparsi della posta del cuore per la rivista del Paradiso e poi, deciderà di partire con suo marito per qualche giorno, in modo tale da potersi rilassare. Nel frattempo, Marcello ed Adelaide decideranno di mettere nuovamente in vendita Palazzo Andreani. La Contessa, poi, deciderà di accettare la proposta di Matilde e così si recherà da Vittorio tra lo stupore generale. Poco dopo, Gemma dirà alla madre che presto potrebbe lavorare anche lei al Paradiso.

Intanto, Palma, in seguito ad una discussione con Francesco, sarà molto preoccupata per lui, in quanto, il giovane dopo essere uscito di casa, non è più tornato e così chiederà aiuto a Salvo e Armando per trovarlo. Più tardi, la banca Fumagalli informerà Marcello dell'intenzione di Umberto di acquistare Palazzo Andreani. La notizia lo agiterà molto e correrà a dirlo ad Adelaide. Irene, Maria e Clara, invece, avranno un guasto in casa e chiederanno a Francesco di aiutarle a risolverlo.

Marcello colpisce Torrebruna con un pugno in pieno viso

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Marcello sarà molto dispiaciuto per la vendita di Palazzo Andreani che vivrà come un vero e proprio fallimento.

Ludovica, vedendolo così abbattuto, deciderà di aiutarlo a farsi strada e così lo inviterà ad un importante evento che si terrà al Circolo. Nel corso della serata, Torrebruna provocherà Marcello, il quale, perderà la testa e lo colpirà con un pugno in pieno volto. Adelaide, appena verrà a sapere dell'accaduto, consiglierà a Barbieri di scusarsi con il rivale, mentre Ludovica non vorrà avere più nulla a che fare con lui e prenderà una decisione importante per il suo futuro sentimentale. Intanto, la Contessa metterà a punto un piano per aiutare Matilde e Vittorio a chiarire la loro situazione.

Veronica, intanto, verrà assunta al Paradiso, ma non appena si renderà conto che Ezio non ne è affatto contento, darà le dimissioni sorprendendo Gemma.

Colombo, poi, capirà di aver sbagliato e si scuserà con Veronica chiedendole di ritirare le dimissioni e di tornare a lavorare al grande magazzino. Più tardi, Francesco su consiglio di Armando andrà ad aiutare Salvatore in Caffetteria mentre Vittorio farà una sorpresa per Matilde e ciò farà sì che ritrovino una complicità lavorativa.

Tancredi, invece, confesserà ad Umberto la strategia che sta mettendo a punto per spingere Matilde a tornare a Torino con lui.

Infine, Ludovica darà il colpo di grazia a Marcello mettendolo al corrente del fatto che si è ufficialmente fidanzata con Torrebruna.