Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore ambientata in un grande magazzino della Milano anni sessanta. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 23 al 27 gennaio 2023, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16:05.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul bacio fra Maria e Vito, sulla festa di fidanzamento di Ludovica e Torrebruna e Umberto e Flora, sulla vendita di palazzo Andreani, sulla creazione della copertina del Paradiso market e sulla lettera della nonna di Elvira.

Vito bacia Maria

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore ci segnalano che Maria sarà molto felice dopo la sua uscita con Vito. Irene lo verrà a sapere e aiuterà l'amica ad uscire nuovamente da sola con lui in modo da potersi scambiare un bacio. Armando invoglierà Vito a farsi avanti con Maria. Quest'ultimo ascolterà le parole dell'amico e bacerà la giovane che sarà al settimo cielo. Marcello preparerà un nuovo progetto da proporre alla Contessa. Per festeggiare la vendita di palazzo Andreani, il giovane offrirà una ricca colazione a Salvatore ed Armando. Nel frattempo, Umberto inizierà a nutrire dei dubbi sulla decisione di Adelaide di cedere il palazzo di famiglia così facilmente. Ludovica suggerirà a Flora di festeggiare i loro fidanzamenti con una sola festa.

Flora proporrà ad Umberto l'idea ma quest'ultimo inizialmente rifiuterà per poi accettare in seguito. Gemma non rimarrà indifferente al ritorno di Marco, nonostante il corteggiamento di Carlos.

Ludovica gelosa di Marcello e Adelaide

Vittorio chiederà alle Veneri di partecipare alla prossima copertina del Paradiso Marketing. Tancredi lo verrà a sapere e si offrirà di aiutarli per stare più vicino possibile a Matilde.

Irene chiederà ad Alfredo di non invogliare più Clara a praticare il ciclismo. Lei lo scoprirà e si arrabbierà. A quel punto, Maria suggerirà ad Irene di scusarsi con l'amica. Carlos invierà a Gemma l'invito per partecipare alla festa di fidanzamento a quattro che si terrà al Circolo la sera dopo. La nonna di Elvira si presenterà a sorpresa da Parma, chiedendole di scrivere una lettera misteriosa.

Marcello proporrà ad Adelaide di fare un viaggio con lui per poi ideare un piano contro i loro ex. La sera della festa, Gemma si divertirà con Carlos al Circolo fino a quando non arriverà Marco all'improvviso. Vito si recherà a cena dalle ragazze per confessare a Maria tutta la verità sul suo passato. Marcello ed Adelaide riusciranno nel loro intento di stuzzicare la gelosia dei loro ex, finendo però per lasciarsi andare alla passione.