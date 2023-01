L'appuntamento con Il Paradiso delle signore prosegue su Rai 1 e, le anticipazioni delle nuove puntate di febbraio 2023, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Francesco, new entry in questa settima stagione.

Secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, il giovane protagonista si ritroverà al centro dell'attenzione e delle vicende non solo per il suo difficile rapporto con mamma Palma, ma anche per una questione sentimentale che finirà per spezzargli il cuore.

Francesco al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore di febbraio

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Palma e suo figlio Francesco saranno al centro dell'attenzione e delle trame di questa seguitissima settima stagione della soap opera, di cui si stanno girando le ultime puntate.

A fine gennaio, infatti, chiuderà il set della settima stagione e in attesa di scoprire se la Rai confermerà o meno l'ottava stagione della soap, i prossimi appuntamenti si preannunciano densi di colpi di scena.

Francesco si ritroverà al centro dell'attenzione per il suo rapporto conflittuale con mamma Palma: i due si ritroveranno nuovamente ai ferri corti anche nel corso delle puntate di febbraio e, a questo punto, non si esclude che tale conflittualità possa nascondere dei motivi ben più seri.

Maria spezza il cuore a Francesco: anticipazioni Il Paradiso delle signore febbraio

Ma non è finita qui, perché nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore del mese di febbraio, verrà fuori che Francesco ha perso la testa per Maria.

La giovane aspirante stilista del grande magazzino milanese, finirà per spezzare il cuore al ragazzo che intanto continuerà a lavorare all'interno della Caffetteria di Salvatore Amato.

Francesco si renderà conto di provare dei veri e propri sentimenti nei confronti di Maria e, dopo qualche paura iniziale, finirà per farsi avanti e giocarsi il "tutto per tutto" con la giovane Puglisi.

Quale sarà a questo punto la reazione di Maria? Una situazione non facile per la donna, dato che da un po' di tempo viene corteggiata anche da Vito Lamantia, il contabile del negozio intenzionato a far breccia nel suo cuore.

Vittorio lascia il negozio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

In attesa di scoprire come si evolverà questa intricata situazione sentimentale tra Maria, Francesco e Vito, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che si assisterà anche ad una "rivoluzione" legata al grande magazzino, dopo l'uscita di scena di Vittorio Conti.

Il proprietario del negozio accetterà un nuovo incarico lavorativo presso una casa automobilistica importante e non si esclude che, in sua assenza, le redini del grande magazzino possa finire in mani sbagliate.