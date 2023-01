Vittorio Conti lascia Il Paradiso delle Signore nelle prossime puntate? Tra i telespettatori della soap in onda su Rai 1 c'è grande apprensione. Stando infatti alle ultime anticipazioni sappiamo che Vittorio accetterà una proposta di lavoro da parte di una casa automobilistica, pronto dunque a lasciare il grande magazzino. Di mezzo c'è l'ennesima delusione amorosa, visto che Tancredi si metterà in mezzo per riprendersi Matilde, la donna con la quale Conti ha ritrovato il sorriso dopo tanto tempo.

Che cosa ne sarà delle sorti del Paradiso senza il suo capitano?

Nel frattempo, Tancredi e Umberto continuano a tramare alle spalle di Conti, trovando il modo di annientarlo una volta per tutte.

Il Paradiso delle Signore prossime puntate: Vittorio comunica a Matilde che lascerà Il Paradiso

Ci saranno molte novità e colpi di scena nei nuovi episodi Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni raccontano che Conti vincerà il premio per la campagna pubblicitaria che ha come icona Matilde. Tuttavia, visto come stanno le cose con Tancredi, preferisce non andare a ritirare il premio, che ormai non sente più suo.

Per fortuna, Adelaide convince Vittorio a cambiare idea e a presentarsi alla cerimonia, lasciando perdere le provocazioni di Tancredi. Ma ecco che Matilde viene spiazzata da una notizia di Conti: lascerà il Paradiso.

Il Paradiso delle Signore nuove trame: Conti darà l'addio al grande magazzino

Continuando con le anticipazioni, vedremo Vittorio ricevere una proposta lavorativa che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Una nota casa automobilistica lo vorrebbe al suo comando, ma questo significa lasciare Il Paradiso.

A grande sorpresa, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore Vittorio darà l'addio al Paradiso comunicando la notizia a Matilde, che resterà senza fiato e proverà a fargli cambiare idea, ben sapendo quanto Conti ami il grande magazzino, la sua creatura che ha sempre protetto.

Il Paradiso delle Signore spoiler: Vittorio nelle mani di Umberto e Tancredi

I guai per Conti non sono finiti qui, anche se ha deciso di cambiare vita. Stando infatti alle nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore delle puntate che andranno in onda a gennaio, Umberto e Tancredi uniranno le forze per distruggere una volta per tutte Vittorio.

Entrambi hanno validi motivi per odiarlo.

Ci chiediamo se Vittorio lascerà davvero Il Paradiso o se cambierà idea all'ultimo momento, cosa che sperano anche tutti gli affezionati telespettatori della soap opera in onda su Rai 1 campionessa di ascolti. E chissà che non sia proprio Matilde a convincere Conti a non fare la scelta sbagliata, dettata dalla rabbia e dalla frustrazione del momento.