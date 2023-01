Il Paradiso delle Signore 7 prosegue con nuove puntate su Rai 1 e nella seconda settimana di febbraio ci sarà una novità a livello di palinsesto. La soap opera, infatti, andrà eccezionalmente in onda pure sabato 11 febbraio, anche se con un orario diverso rispetto al solito.

Intanto, secondo le anticipazioni, verrà dato spazio in particolare a saranno molte, a partire dal futuro di Francesco Rizzo, ma anche a Ezio che potrà contare ancora una volta sul sostegno di Gloria.

Il Paradiso delle signore 7 in onda eccezionalmente di sabato pomeriggio

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è previsto anche per sabato 11 febbraio, ma la messa in onda sarà in un orario diverso rispetto a quello tradizionale.

I fan dovranno sintonizzarsi sulla rete ammiraglia alle ore 15:10 per non perdere il nuovo episodio, anziché al consueto orario delle 16:05

Invece lunedì 13 febbraio non verrà trasmessa alcuna puntata dello sceneggiato di Rai 1 al termine di "Oggi è un altro giorno", condotto dalla giornalista Serena Bortone.

Francesco inizia a coltivare il suo sogno di diventare sarto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 7 in onda nella settimana dal 6 all'11 febbraio, nonostante diversi ripensamenti, il figlio della signora Palma deciderà di darsi una nuova possibilità ed entrerà nella sartoria del grande magazzino milanese. Per il ragazzo questo potrebbe rappresentare l'inizio di una nuova vita.

Nel frattempo Ezio rischierà di incrinare ancora di più i rapporti con il suo ex capo, Umberto Guarnieri. Per far sì che la sua azienda possa farsi conoscere nel migliore dei modi, il signor Colombo si metterà alla ricerca di validi collaboratori e per questo potrebbe strappare involontariamente alcuni dipendenti alla ditta Guarnieri che non avrà certo voglia di restare a guardare.

Anche in questa occasione, Gloria sarà pronta ad intervenire per aiutare suo marito e proverà a far ragionare l'uomo, consigliandogli di non assumere un atteggiamento ostile nei confronti del cognato di Adelaide.

Ezio rischierà di mettersi contro Umberto: anticipazioni settimana dal 6 all'11 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 6 all'11 dicembre rivelano che Gloria si rivelerà come sempre una presenza preziosa nella vita di Ezio, anche se i due ormai non vivono più come marito e moglie.

La capo commessa del Paradiso delle signore proverà a convincere l'uomo a mediare con Umberto, invece di mettersi contro il commendatore, il quale altrimenti potrebbe rendergli la vita molto difficile, data la sua notevole influenza nel suo mondo e le sue numerose conoscenze nel campo dell'imprenditoria.