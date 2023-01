Volge al termine l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7. La soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 proseguirà la sua messa in onda fino alla stagione primaverile nel daytime della rete ammiraglia ma, intanto, gli attori sono già impegnati con le riprese delle puntate conclusive di questa stagione.

A confermarlo, sui social, è stato l'interprete di Roberto Landi, alias l'attore Filippo Scarafia, diventato uno dei volti più amati dal pubblico della serie italiana.

Al via le riprese delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 è confermato fino alla prossima stagione primaverile nel daytime pomeridiano di Rai 1.

La soap è in programma come sempre dal lunedì al venerdì alle 16:05 circa con i nuovi attesissimi episodi che porteranno verso il gran finale di questa stagione.

I colpi di scena non mancheranno e, anche quest'anno, c'è da scommettere che gli sceneggiatori avranno messo a punto un finale che lascerà "senza parole" i numerosissimi fan e appassionati della soap.

In attesa di vederlo in onda su Rai 1, proprio in questi giorni, i protagonisti della settima stagione sono impegnatissimi sul set con le riprese delle scene finali.

'Ultima settimana di riprese', l'annuncio dell'attore di Roberto ne Il Paradiso delle signore

A confermarlo, sui social, è stato Filippo Scarafia, l'attore che veste i panni di Roberto Landi nel cast di questa settima stagione.

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, ha svelato che questi saranno gli ultimi giorni in cui si ritroveranno tutti i protagonisti de Il Paradiso delle signore 7 sul set, per girare le puntate conclusive di questa serie.

"Ultima settimana di riprese", ha scritto l'attore di Roberto Landi sui social pubblicando proprio uno scatto che lo ritrae sul set della soap opera.

Cosa succederà nelle ultime puntate della settima stagione? Al momento non si hanno ancora dettagli certi sulle trame delle episodi conclusivi di quest'anno, ma i colpi di scena non tarderanno ad arrivare.

Marco e Stefania addio nell'atteso finale de Il Paradiso delle signore 7?

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Marco Di Sant'Erasmo, che tornerà in scena nel corso delle puntate trasmesse entro fine gennaio in tv.

La presenza del ragazzo non passerà inosservata, dato che non sarà accompagnato da Stefania. La figlia di Gloria non sarà al suo fianco e, questa assenza desterà non pochi sospetti.

A quanto pare, infatti, Marco e Stefania sarebbero in piena crisi e non si esclude che entro il finale della settima stagione, possano dirsi addio definitivamente.