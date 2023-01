Armando tradisce Agnese nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7? L'appuntamento con la soap opera pomeridiana di Rai 1 prosegue in daytime e, in vista del finale di stagione, è previsto il ritorno in scena della sarta del grande magazzino milanese.

Il personaggio interpretato da Antonella Attili tornerà ad essere tra i protagonisti della serie televisiva e, a tal proposito, non si esclude che possa ritrovarsi a dover fare i conti con una situazione differente rispetto a quella che aveva lasciato al momento della sua partenza.

Il ritorno di Agnese: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Il Paradiso delle signore continuerà a riservare sorprese e colpi di scena nel corso delle prossime settimane, con la settima edizione che si sta avviando verso il gran finale, atteso per la stagione primaverile.

Al centro dell'attenzione ci sarà il ritorno di Agnese Amato: l'attrice Attili ha confermato che la donna rientrerà in città dopo un lungo periodo di assenza, giacché aveva deciso di trasferirsi a Londra per stare al fianco di sua figlia Tina.

La ragazza aveva scoperto di essere in dolce attesa ma, al tempo stesso, aveva dovuto fare i conti con una gravidanza complicata che rischiava di mettere a repentaglio la vita del bambino che portava in grembo.

Palma, amica di Agnese, è arrivata a Milano

Mamma Agnese ha quindi lasciato la famiglia e il lavoro al grande magazzino per trasferirsi da Tina e stare con lei in un momento complicato della sua vita. Nonostante ciò, presto tornerà a Milano.

È probabile che, al suo rientro, Agnese trovi una situazione diversa da quella che aveva lasciato quando era partita per Londra.

Si perché, nel frattempo, al Paradiso delle signore è arrivata Palma.

L'amica di Agnese è giunta in città con suo figlio Francesco e, di punto in bianco, ha chiesto ospitalità in casa della donna, rivolgendosi al figlio Salvatore.

Agnese scoprirà che Armando l'ha tradita ne Il Paradiso 7?

Il giovane Amato si è trasferito da Armando e ha lasciato la sua abitazione a Palma, permettendole così di risiedervi con maggiore tranquillità.

Nel frattempo, però, non è passato inosservato il feeling tra Palma e Armando: una sintonia che potrebbe sbocciare ancora di più durante i prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 7.

Non si esclude che Armando possa cedere alla passione con Palma, tradendo in questo modo la sua amata Agnese. Quest'ultima, a sua volta, potrebbe scoprire tutto al suo ritorno in città.

La coppia Agnese-Armando rischia dunque di entrare in crisi? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap di Rai 1.