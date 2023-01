L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 continua a riservare colpi di scena e, tra i volti di punta di questa nuova stagione, continuerà ad esserci la giovane Maria Puglisi.

Il personaggio interpretato dall'attrice Chiara Russo sarà al centro delle trame e degli episodi che andranno in onda nel corso delle prossime settimane in tv, complice il suo avvicinamento con Vito Lamantia.

E, a tal proposito, l'attrice ha ammesso che per il suo personaggio ci sarà un vero e proprio cambiamento.

Maria e Vito al centro delle trame: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in programma tra gennaio e febbraio 2023 in tv, rivelano che finalmente Maria e Vito si baceranno.

I due si lasceranno andare al sentimento che, ormai li unisce, ma nonostante questo Vito non sarà completamente sereno al 100%.

Il ragazzo, infatti, non è stato del tutto sincero con la giovane Puglisi, dato che le ha nascosto un segreto legato al suo passato.

E, fino a questo momento, non ha avuto il coraggio di confessarle la verità e quindi uscire allo scoperto definitivamente, ma potrebbe farlo entro la fine di questa settima stagione della soap opera, rivelando così il suo segreto.

'Maria interessata da un cambiamento netto', parla l'attrice Chiara Russo de Il Paradiso delle signore

Intanto, l'attrice Chiara Russo in una recente intervista, ha confermato che il suo personaggio sarà al centro di un importante cambiamento.

"Il personaggio di Maria è stato interessato da un cambiamento netto", ha dichiarato l'attrice di Maria in merito a quanto sta accadendo in questa settima stagione de Il Paradiso delle signore trasmessa su Rai 1.

"Maria è più consapevole di sé", ha aggiunto ancora l'interprete di Maria Puglisi confermando che in questa settima stagione della soap opera, nonostante le cocenti delusioni sentimentali che ha vissuto in passato, proverà in tutti i modi ad ammorbidirsi e a non essere troppo rigida.

Maria pronta a voltare pagina ne Il Paradiso delle signore 7

Insomma, il cambiamento per Maria potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase della sua vita e, a questo punto, non si esclude che il giovane Vito possa riuscire a far breccia per davvero nel cuore della donna, nonostante quel segreto che non le ha ancora confessato.

Come si evolverà la situazione? Dopo la fine della sua tormentata storia d'amore con Rocco, che l'ha portata a soffrire moltissimo, Maria troverà il coraggio per voltare pagina e andare avanti? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, in programma fino alla primavera.