Prosegue l'appuntamento con la soap Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 alle 16:05. Le anticipazioni delle nuove puntate vedono il grande volo di Marcello, pronto a entrare sul serio nella Milano bene. Per riuscirci ha sofferto, studiato ed è stato umiliato. Eppure ora è riuscito persino a conquistare l'algida contessa Adelaide, che si è lasciata andare tra le sue forti braccia. Sarà proprio Adelaide a spronarlo a fare un altro passo importante: ora che ha i fondi necessari può diventare socio del Circolo, il club più ambito dagli imprenditori e dalla gente altolocata milanese.

Ludovica non crede ai suoi occhi, Marcello ha vinto, spezzando ogni pregiudizio e critica. Adesso spetta solo a lei dare l'ultima parola. Nel frattempo Gloria ed Ezio sono sempre più vicini e stanno cercando personale per l'azienda di Colombo. Entrambi sanno che stanno correndo un bel rischio, con Umberto pronto a rovinarli per il solo gusto della vendetta.

Il Paradiso delle signore trame 7/02: Ezio e Gloria ignari della cattiveria di Umberto

Le nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore vedono Ezio alla ricerca del personale per l'impresa che ha avviato. Il luogo fisico c'è, ma manca la manodopera. Colombo si è licenziato sui due piedi dalla ditta Palmieri sapendo bene a cosa andava incontro, ma ha deciso di rischiare lo stesso e inseguire il suo sogno.

Ora Gloria lo aiuterà anche nella ricerca del personale, ma Umberto è sul piede di guerra, pronto a ostacolare entrambi. Nelle mire vendicative di Guarnieri non ci sono solo Ezio e Gloria.

Il Paradiso delle signore spoiler 7/02: Marcello nelle mani di Ludovica

Barbieri ha ricevuto un cocente due di picche da Ludovica, che ora fa coppia fissa con Ferdinando.

Nello stesso tempo Brancia ha capito che tra Marcello e Adelaide c'è del tenero, e ne è rimasta scottata. Questo potrebbe influire sul voto che determinerà l'entrata o meno di Barbieri al Circolo, che dipende dal voto della vicepresidentessa. Ci si chiede se Ludovica agirà con onestà o se si prenderà la sua vendetta. Purtroppo Barbieri non sa che ha due avvoltoi alle spalle: trattasi di Umberto e Ferdinando, che saputo della novità considerano la possibile entrata di Marcello al Circolo uno scandalo.

Faranno di tutto per evitarlo.

Il Paradiso delle signore, episodio del 7/02: Vittorio medita di lasciare il lavoro

Nella puntata Il Paradiso delle signore che andrà in onda il 7 febbraio, Conti soffrirà molto per la distanza imposta da Matilde per via delle continue intromissioni e minacce velate da parte di Tancredi. Come se non bastasse, Conti è in forte crisi: non trova la giusta ispirazione per la nuova campagna pubblicitaria. Medita così di lasciare il ruolo da pubblicitario, ma lo farà davvero? Non resta che aspettare le nuove puntate per scoprirlo.