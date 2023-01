Vanno avanti senza interruzioni le puntate de Il Paradiso delle Signore 7. Nei giorni di lunedì 16 e martedì 17 gennaio i telespettatori assisteranno al ritorno al lavoro di Veronica. Intanto qualcun altro sarà alla ricerca di un'occupazione, ovvero Palma Rizzo. E mentre il figlio di quest'ultima cercherà di mettersi in risalto davanti agli occhi di Salvatore, Marcello ascolterà una confessione a dir poco toccante di Armando Ferraris.

Il Paradiso delle Signore episodio 16/1: Veronica ritorna a lavorare nel grande magazzino

Nell'appuntamento di lunedì 16 gennaio de Il Paradiso delle Signore, Veronica Zanatta, dopo aver chiarito con Ezio in merito alla sua volontà di lavorare, si deciderà a riprendere in mano il ruolo che le avevano assegnato nel grande magazzino milanese.

Allo stesso tempo, anche la nuova arrivata Palma sarà alla ricerca di una valida occupazione che l'aiuti a sbarcare il lunario dopo aver insegnato per anni in una scuola superiore. Nel frattempo Don Saverio non vedrà affatto di buon occhio l'intenzione di Alfredo, che vorrebbe spingere Clara a prendere parte ad una gara con in palio un premio consistente. Sarà così che il parroco si metterà in mezzo ai sogni dei due giovani, riuscirà a frenarli?

A proposito di premi, Vittorio Conti se ne vedrà assegnare uno grazie alla campagna pubblicitaria a cui ha preso parte insieme a Matilde Frigerio. Tuttavia, il direttore del Paradiso delle Signore non avrà alcun interesse a ritirare la vincita. Spazio anche a Francesco, che in cuor suo nasconde una passione professionale che stenta a rivelare.

Intanto il fidanzamento ufficiale di Ludovica e Ferdinando Torrebruna non farà altro che spezzare il cuore di Marcello.

Episodio 17/1 Il paradiso delle signore: Adelaide aiuta Vittorio e Matilde, Armando fa una rivelazione a Marcello

Nella puntata di martedì 17 gennaio de Il paradiso delle signore, Adelaide di Sant'Erasmo vorrà dare una mano a Matilde e Vittorio, i quali continueranno ad essere divisi.

La contessa spingerà la cognata di Marco a farsi avanti, riconciliandosi con il direttore Conti: la donna ascolterà questo consiglio? Francesco Rizzo, frattanto, cercherà di risultare affidabile agli occhi di Salvatore, ma non sarà affatto una passeggiata.

Successivamente Amato si aprirà a confidenze con Armando Ferraris, rivelando ciò che lo tormenta interiormente.

Sarà in questo modo che il capo magazziniere del grande magazzino apprenderà che Marcello ha intenzione di lasciare l'Italia per trasferirsi in Australia e cercherà di fermarlo attraverso una toccante confessione. Basteranno le rivelazioni di Armando a far rimanere Barbieri nel capoluogo lombardo?