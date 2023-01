Il Paradiso delle Signore ha in serbo nuovi intrecci nelle puntate in onda mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio su Rai 1. Mentre Carlos corteggerà Gemma porgendole anche un prestigioso invito, al negozio Irene verrà redarguita dall'amica Maria in merito alla sua intromissione sulla questione ciclistica di Clara. Un'intromissione che porterà la giovane Boscolo ad arrabbiarsi con la Venere Cipriani. Anche Marcello avrà qualcosa da festeggiare e lo farà in compagnia di Salvo e Armando.

Il paradiso delle signore episodio 25/1: festeggiamenti per Marcello, la decisione spiazzante di Umberto

Aria di festeggiamenti nell'appuntamento di mercoledì 25 gennaio de Il paradiso delle signore. Marcello Barbieri, dopo che la vendita di Palazzo Andreani andrà a buon fine, non potrà non celebrare l'evento che lo ha portato a concludere il suo primo affare. E così, insieme a Salvatore e Armando, Marcello condividerà il momento felice. Quale sarà la prossima mossa di Barbieri una volta che avrà incassato tanti soldi?

Nel frattempo, Maria sarà estremamente contenta per come stia andando la sua vita sentimentale. Dopo la delusione amorosa con l'ex Rocco, ecco che a far tornare a battere il cuore della sarta siciliana ci ha pensato Vito.

Nonostante le cose sembrino procedere speditamente, in realtà un segreto continuerà a tormentare il contabile. Lamantia sarà alquanto combattuto: dire o meno la verità a Maria?

Spazio anche a Tancredi di Sant'Erasmo nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore 7. Il fratello di Marco, pur di stare vicino a sua moglie Matilde, si mostrerà interessato a prendere parte al processo di creazione della prossima copertina del Paradiso Market.

Intanto Umberto prenderà una decisione a dir poco spiazzante.

Il paradiso delle signore, trama 26/1: Vito rivela il suo segreto ad Alfredo

Nella puntata di giovedì 26 gennaio de Il paradiso delle signore i telespettatori assisteranno alla corte di Carlos a Gemma Zanatta. L'uomo vorrà portare la ragazza alla festa di fidanzamento di Ferdinando Torrebruna e Ludovica Brancia, ma cosa deciderà di fare la figlia di Veronica?

All'evento in questione, inoltre, ci sarà un ritorno inaspettato.

Irene, che finirà per mettersi in mezzo alla vicenda di Clara, la quale ha deciso di fare dietrofront dalla gara di ciclismo, riceverà una ramanzina da Maria. La sarta siciliana consiglierà l'amica di chiedere scusa a Clara per essersi intromessa nella questione. Nel frattempo Alfredo si ritroverà ad ascoltare le confessioni di Vito. Il contabile del Paradiso delle Signore, nello specifico, si deciderà a vuotare il sacco e metterà Alfredo al corrente del suo misterioso segreto.