Il Paradiso delle Signore si prepara ad offrire nuovi intrecci nelle trame per quanto riguarda la settimana che va dal 30 gennaio al 3 febbraio. Le anticipazioni rivelano che il ritorno di Marco sarà circondato da una nube di mistero che porterà Gemma e Matilde a preoccuparsene. Ci sarà anche un riavvicinamento tra il fidanzato di Stefania e la giovane Zanatta, al punto che i due finiranno per passare la notte insieme. Dopo aver fatto l'amore, Marcello e Adelaide si ritroveranno ad affrontarne le conseguenze. Infatti, circoleranno dei gossip su di loro.

Al Circolo ci sarà una svolta. Sia Ludovica che Barbieri riceveranno delle proposte interessanti.

Il paradiso delle signore, le trame dal 30 gennaio al 3 febbraio: Vittorio accusato di seminare zizzania

Il ritorno di Marco terrà banco nelle prossime puntate de 'Il paradiso delle signore'. A casa di Ezio e Veronica non si parlerà d'altro che del giovane Di Sant'Erasmo, rientrato prima del previsto a Milano. E mentre Gemma non resterà di certo imperturbata dalla presenza del suo ex, al negozio di abbigliamento si chiederanno tutti come se la stia passando Stefania.

Il comportamento insolito di Tancredi non passerà certamente inosservato a Marco, ma a quest'ultimo occorrerà del tempo per perdonare le malefatte del fratello e fidarsene.

Anche Vittorio sarà dello stesso parere di Marco, ma Matilde storcerà il naso davanti all'intromissione di Conti, accusandolo di seminare zizzania tra i due fratelli. In seguito allo screzio, Vittorio si sfogherà con Roberto, mettendolo al corrente della discussione avuta con Matilde.

Spoiler Il paradiso delle signore: Ferdinando prende in giro Adelaide e Marcello

Le trame de Il paradiso delle signore 7 si focalizzano anche su Marcello e Adelaide, i quali finiranno per fare l'amore. Il giorno dopo la notte di passione, i due dovranno rivedersi e decidere il da farsi. Ferdinando Torrebruna prenderà di mira la contessa e Barbieri, prendendoli in giro sulla loro 'liaison': a Ludovica, però, darà molto fastidio la situazione venutasi a creare.

Una pila di bozzetti verranno lasciati in Caffetteria e Salvatore li noterà. In seguito, però, i disegni spariranno misteriosamente e le accuse andranno dritte verso Francesco. Ad accendere il sospetto sul giovane Rizzo è il ritrovamento dei bozzetti nella sua borsa. Irene e Alfredo saranno ogni giorno sempre più vicini, ciononostante la Venere faticherà a lasciarsi andare.

Gemma intuirà che Marco sta vivendo un difficile momento, non solo per i conflitti con il fratello. Che sia accaduto qualcosa di serio tra il ragazzo e Stefania? Sarà così che la figlia di Veronica chiederà a Roberto di far luce sulla questione, ma riceverà delle risposte superficiali. Per Landi, infatti, ad agitare di Sant'Erasmo è sia il rapporto con Tancredi che l'imminente intervista con Federico Fellini, noto regista italiano di quel periodo.

Il paradiso delle signore anticipazioni al 3/1: Francesco accusato di furto, gossip su Adelaide e Marcello

Gli spoiler de Il paradiso delle signore svelano che Matilde, oltre a spingere il marito ad aprirsi con suo fratello, avrà le medesime sensazioni di Gemma sul conto di Marco. Nel frattempo, mentre i gossip su Adelaide e Marcello verranno ignorati dai diretti interessati, Ludovica accetterà l'incarico di vicepresidentessa del Circolo. La giovane Brancia vorrà anche vederci chiaro sul rapporto venutosi a creare tra il suo ex e la contessa.

La situazione spiacevole che colpirà Francesco porterà Armando e Marcello a prendere le sue difese davanti a Salvo. Successivamente, emergerà la verità sul presunto furto dei bozzetti: Amato chiederà perdono a Rizzo per averlo trattato malissimo.

Si scoprirà che Francesco è appassionato di sartoria. Nel frattempo il negozio d'abbigliamento sceglierà Sandra Milo come testimonial dei collant in lycra e le Veneri saranno in fermento per il suo arrivo. Quando Irene vedrà Alfredo interessato alla diva, diventerà gelosa.

Marco e Gemma passano la notte insieme nelle prossime vicende de Il paradiso delle signore

Umberto Guarnieri porterà avanti il piano legato al Palazzo Andreani, ma non metterà Flora al corrente dei suoi progetti. Marco accetterà il consiglio di Vittorio e si aprirà con Tancredi. Quando il maggiore dei di Sant'Erasmo scoprirà che c'è Conti dietro il riavvicinamento, non reagirà positivamente e intimerà il diretto del Paradiso delle Signore di non intromettersi negli affari della sua famiglia.

Matilde Frigerio capirà che il nervosismo di Marco è legato a Stefania: che si siano lasciati? E mentre i lavori di ristrutturazione del Palazzo prenderanno il via, Adelaide chiederà a Marcello di diventare socio del Circolo. Durante una festa in onore di Marco, tra quest'ultimo e Gemma sboccerà la sintonia che li porterà a trascorrere la notte insieme.