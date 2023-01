Continuano ad avere successo le vicende de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai 1. I personaggi che ruotano intorno al grande magazzino milanese presto saranno protagonisti di alcune svolte inaspettate. In particolare, nella settimana dal 16 al 20 gennaio 2023, Umberto Guarnieri si alleerà con Tancredi di Sant'Erasmo per mettere fuori gioco Vittorio. Perché ciò avvenga, l'editore dovrà seguire il piano escogitato dal commendatore.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 dal 16 al 20 gennaio: Marcello decide di partire

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 7 in onda nella settimana dal 16 al 20 gennaio 2023, Vittorio vincerà un premio grazie alla campagna pubblicitaria del Paradiso che ha avuto come protagonista Matilde. L'uomo, però, si rifiuterà di andare a ritirarlo. Nel frattempo il cuore di Marcello andrà in pezzi quando scoprirà che Ludovica si è fidanzata ufficialmente con Ferdinando. Francesco, intanto, tenterà di guadagnarsi la fiducia di Salvatore, il quale invece sarà preoccupato per il possibile trasferimento di Marcello in Australia: Armando sarà pronto a fare il possibile per impedire a Barbieri di partire.

Nel frattempo, su consiglio di Adelaide, Matilde si riavvicinerà a Conti e cercherà di convincerlo a ritirare il premio vinto. L'uomo, però, la scioccherà con una notizia inaspettata.

Vittorio vuole lasciare il Paradiso delle signore: trame 16-20 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7, delle puntate in programma dal 16 al 20 gennaio 2023, rivelano che Vittorio lascerà il grande magazzino e accetterà una proposta lavorativa da parte di una azienda automobilistica, una decisione che lo allontanerà dal Paradiso.

Intanto Marcello non cambierà idea sul viaggio in Australia, Armando perciò chiederà aiuto alla contessa, che deciderà di parlare con Barbieri. Veronica sarà sempre più infastidita dalla complicità tra Ezio e Gloria. Tuttavia la figlia Gemma la convincerà a cambiare atteggiamento nei confronti della capo commessa. Le due inviteranno quest'ultima a cena.

La serata, però, verrà interrotta da una telefonata inaspettata che li informerà del ritorno di Marco a Milano. Adelaide offrirà a Marcello una quota sulla vendita di Palazzo Andreani. Così il giovane deciderà di non partire più per l'Australia e accettare la proposta della contessa.

Spoiler Il Paradiso delle signore 7 fino al 20 gennaio: Guarnieri tradisce Conti

Gli spoiler ufficiali de Il Paradiso delle signore 7, delle puntate in onda nella settimana sino a venerdì 20 gennaio 2023, anticipano che Francesco riuscirà a guadagnarsi la fiducia di Salvatore, il quale deciderà di assumerlo in Caffetteria. Nel frattempo crescerà la gelosia di Tancredi nei confronti di Vittorio, specialmente dopo che assisterà a una conversazione telefonica tra la moglie Matilde e il direttore del Paradiso.

Sarà Umberto a rassicurare l'editore suggerendogli un modo per mettere fuori gioco l'ex genero e il grande magazzino. Il piano del cinico commendatore avrà inizio con l'acquisto di Palazzo Andreani. Intanto Vito e Maria trascorreranno insieme una piacevole serata. Al ritorno, proprio davanti la porta di casa della ragazza, i due saranno in procinto di baciarsi, ma verranno interrotti dall'arrivo di Francesco.