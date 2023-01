Il Paradiso delle Signore ha in serbo nuovi colpi di scena nelle puntate che andranno in onda nella settimana dal 6 all'11 febbraio. Siccome il 13 febbraio la daily soap osserverà un giorno di stop, la Rai ha deciso di anticipare la puntata e mandarla in onda al sabato 11 febbraio alle ore 15:10 circa. In questa settimana si farà luce sul passato di Francesco Rizzo e sul misterioso sarto che gli ha fatto da mentore. Marcello dovrà preparare un discorso per convincere i soci ad accettarlo nel Circolo: molto determinante sarà la decisione della sua ex Ludovica.

A storcere il naso davanti all'ingresso di Barbieri saranno Umberto e Ferdinando. Il commendatore, inoltre, dovrà anche fare i conti con la nuova azienda di Ezio, che sembrerà intenzionata a portargli via un pezzo importante della società di Umberto. Mentre Elvira vorrà prendere parte a una sfida di ballo che coinvolgerà anche Salvo, Vittorio prenderà una decisione destinata a svoltargli la carriera.

Il paradiso delle signore, settimana fino all'11/2: Elvira e Salvo partecipano ad una gara di ballo

Dopo che Adelaide gli ha proposto di diventare un nuovo socio del Circolo, Marcello inizierà a nutrire mille perplessità. Allo stesso tempo la candidatura di Barbieri farà scandalizzare sia Ferdinando che Umberto, che complotteranno contro di lui.

A stabilire l'adesione di Marcello sarà Ludovica: cosa farà la donna?

Elvira vorrebbe prendere parte a una gara di ballo, ma avrà bisogno di un accompagnatore. Sarà così che la Venere chiederà a Salvatore di aiutarla, ma lui accetterà? A quanto pare sì. Successivamente Elvira avrà un problema con il suo vestito per la competizione e si rivolgerà a Francesco, ma il ragazzo non accetterà di aiutarla a causa della sua situazione con Salvatore.

Il paradiso delle signore trame all'11/2: Tancredi compra L'Eco della Sera per sua moglie

Tancredi, dopo delle trattative, riuscirà ad acquistare L'Eco della Sera. Una volta aggiudicatosi il giornale, il maggiore dei Di Sant'Erasmo chiederà a sua moglie di occuparsi della rivista, in modo da spingerla a lasciare il Paradiso Market e ad allontanarsi da Vittorio.

Intanto quest'ultimo si renderà conto che sono cambiate tante cose dentro di lui. Conti noterà di non avere più quell'ispirazione e la creatività di un tempo, non a caso mostrerà molte difficoltà per la realizzazione della prossima campagna pubblicitaria.

Francesco informerà sua madre di aver chiuso con il mondo della sartoria, sua grande passione, ma al Paradiso delle Signore ci sarà bisogno di una persona che si occupi di taglio e cucito, dando una mano a Maria e Flora che si ritroveranno a dover riparare a una grossa consegna di prodotti danneggiati.

La nuova azienda di denim di Ezio necessiterà di personale, per questo insieme Gloria sarà alla ricerca di lavoratori. Tuttavia finiranno per correre il rischio di infastidire il Commendatore Guarnieri.

Il paradiso delle signore anticipazioni 6-11/2: il voto di Ludovica decide le sorti di Marcello

Nelle prossime puntate de Il paradiso delle Signore, Umberto si infurierà quando apprenderà che la sua capo operaia vorrebbe lavorare per l'azienda di Ezio. Gloria chiederà a Colombo di non inimicarsi Umberto.

Marcello preparerà il discorso volto a persuadere i soci ad accettarlo nel Circolo. A quanto pare le sue parole spontanee faranno effetto, al punto che Barbieri verrà applaudito calorosamente. Sarà grazie al voto di Ludovica che il ragazzo verrà ammesso tra i soci del Circolo milanese, seppur Umberto chiederà di dargli un periodo di prova.

Maria farà di tutto per convincere Francesco Rizzo a lavorare all'atelier e a non mollare la passione per la sartoria, soprattutto quando verrà a sapere che il ragazzo in passato ha lavorato presso un sarto.

Vittorio, considerate le sue difficoltà, deciderà di lasciare il ruolo da pubblicitario e Matilde lo aiuterà finendo per scordarsi della cena con il marito.

Spoiler Il paradiso delle signore all'11 febbraio: Armando rintraccia l'ex mentore di Francesco

Nelle prossime vicende de Il paradiso delle signore, Armando riuscirà a rintracciare l'ex sarto e mentore di Francesco, scoprendo qualcosa in più sul passato di Rizzo, e il motivo che lo ha portato a lasciare il paese e il lavoro. Mentre si farà teso il rapporto tra Matilde e Tancredi, Ezio smetterà di provocare Umberto e gli avanzerà un accordo. Pur di allontanare sua moglie da Vittorio, il fratello di Marco chiederà aiuto al commendatore. Frattanto quest'ultimo avrà dei problemi con Flora, visto che le nasconderà i progetti che ha in serbo per Palazzo Andreani.

Il segreto, però, non resterà celato a lungo, visto che Flora verrà a sapere tutto e resterà amareggiata dalla scoperta.

Nel frattempo Adelaide istruirà Marcello sul periodo di prova al Circolo, mentre Maria riuscirà a convincere Francesco ad accettare l'impiego all'atelier.

Alle porte di San Valentino le ragazze faranno un bilancio delle rispettive situazioni amorose. Vittorio, invece, si sentirà nuovamente ispirato e informerà Matilde e Roberto della nuova idea per il 14 febbraio: organizzare al Paradiso delle Signore una specie di gioco per i single. Ezio organizzerà qualcosa di romantico per Veronica, mentre Vito vorrà lasciare senza parole Maria facendole una particolare sorpresa.