Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore Marco tornerà a Milano senza Stefania, facendo insospettire sia Adelaide che Umberto. Non è ancora chiaro il motivo che abbia spinto il giovane Sant'Erasmo a tornare in fretta e furia in Italia, lasciando da sola in America la sua fidanzata. Fatto sta che Gemma, una volta rivisto il suo ex amore - che non ha ancora dimenticato - proverà emozioni molto forti e si confiderà con l'amico Roberto. Lo stesso Marco, non certo a caso, interromperà l'appuntamento della giovane Zanatta con Carlos. Stando alle ultime indiscrezioni sul web, si parla di ''strana chimica tra Marco e Gemma'' che profuma di ritorno di fiamma.

Il Paradiso delle signore, nuove anticipazioni: Marco torna a Milano senza Stefania

Nelle puntate Il Paradiso delle signore dal 23 al 27 gennaio Marco rientrerà a Milano spiazzando tutti, visto che da poche settimane si era trasferito negli Usa insieme a Stefania. Il fatto che la ragazza non torni con lui risulterà una circostanza molto sospetta agli occhi di Adelaide e non solo.

Nel frattempo, ci sarà anche un altro "ritorno", quello di Carlos, che aveva mostrato molto interesse, anche se non ricambiato, per Gemma. Il giovane, appena la rivedrà, non perderà tempo a corteggiarla, sperando questa volta di avere la meglio.

Gemma turbata da Marco

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, abbiamo visto Gemma fare di tutto pur di tenere al suo fianco Marco, arrivando persino a ricattare Stefania.

Con il sacrificio di Gloria, che si è costituita per lasciare libera la figlia di vivere il suo amore, Gemma è stata costretta a rassegnarsi, riappacificandosi poi con la sorellastra.

Il ritorno di Marco a Milano senza Stefania darà modo a Gemma di riflettere sui suoi sentimenti. Dopo aver parlato con il buon Roberto, capirà che Marco non le è affatto indifferente e la turba come agli inizi.

Il Paradiso delle signore spoiler: Marco interrompe l'appuntamento di Gemma e Carlos

Gemma proverà a non pensare ai suoi turbamenti, accettando l'invito di Carlos, che la corteggia da tempo. La serata passerà piacevolmente, fino a quando un evento inaspettato farà trasalire Gemma. Infatti Marco, senza alcun preavviso, si presenta davanti a lei e a Carlos, interrompendo il loro incontro.

Cosa vuole davvero il giovane Sant'Erasmo dalla sua ex? Stando alle indiscrezioni trapelate sul web si parla di ''strana chimica tra Gemma e Marco'', che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, specie ora che Stefania è lontana in America.