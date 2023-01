Continua la programmazione settimanale de Il Paradiso delle Signore 7, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai 1. Il primo mese del 2023 sta per volgere a termine. Prima di cedere il posto a febbraio, però, le puntate in programma lunedì 30 e martedì 31 gennaio riserveranno ai telespettatori dei succosi colpi di scena. Tra questi, bisogna menzionare il motivo del ritorno di Marco, che sarà oggetto di domanda degli altri personaggi. Inoltre, pare che Matilde si scaglierà, inaspettatamente, contro Vittorio a causa del marito Tancredi.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 puntata 30 gennaio: Matilde accusa Vittorio

Cosa sarà accaduto tra Marco (Moisè Curia) e Stefania (Grace Ambrose) nel corso della loro permanenza negli Stati Uniti? Perché il giovane avrà fatto ritorno a Milano? Con questi interrogativi si aprirà la puntata de Il Paradiso delle signore 7 in onda su Rai 1 il 30 gennaio 2023. A casa Colombo non si parlerà di altro. L'argomento al centro delle discussioni sarà il ritorno in Italia del giovane Di Sant'Erasmo. Inoltre, da una parte il rientro anticipato del giornalista metterà a dura prova i sentimenti di Gemma (Gaia Bavaro), dall'altra tutti al grande magazzino vorranno conoscere il motivo dell'assenza di Stefania.

Nel frattempo, Tancredi (Flavio Parenti) si mostrerà diverso agli occhi di Marco, ma quest'ultimo non riuscirà ancora a fidarsi del fratello. Nel suo scetticismo verrà appoggiato da Vittorio (Alessandro Tersigni), motivo per cui Matilde (Chiara Baschetti) accuserà quest'ultimo di mettere zizzania tra il marito e il cognato.

Intanto, Adelaide (Vanessa Gravina) e Marcello (Pietro Masotti) discuteranno sul comportamento da tenere dopo la notte trascorsa assieme.

Trama Il Paradiso delle signore 7 puntata 31 gennaio: Vittorio si sfoga con Roberto

Le anticipazioni della puntata della soap in onda martedì 31 gennaio 2023 rivelano che Vittorio si sfogherà con Roberto (Filippo Scarafia) circa la reazione di Matilde del giorno prima.

Il direttore del Paradiso delle signore sarà sconvolto per la discussione avuta con la donna a causa di Tancredi. Nel frattempo Salvatore (Emanuel Caserio) troverà in caffetteria dei bozzetti anonimi che, però, poi misteriosamente spariranno. Intanto, Gemma cercherà di comprendere i motivi dietro il comportamento di Marco. La giovane Venere sentirà che l'ex fidanzato starà attraversando un momento molto difficile della sua vita. Inoltre, capirà che le difficoltà del giornalista non dipendono soltanto conflitto con il fratello Tancredi. La ragazza, infatti, penserà che si nasconda dell'altro dietro lo stato d'animo del giovane. Nel frattempo Ludovica (Giulia Arena) sembrerà non apprezzare l'ironia di Ferdinando (Fabio Fulco) quando quest'ultimo scherzerà sulla presunta relazione tra Marcello e Adelaide.