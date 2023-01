Tempo di misteri e di segreti che vengono alla luce nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore. A Milano sono arrivati Palma e Francesco, madre e figlio che conoscono bene gli Amato e che hanno chiesto a Salvo ospitalità. Il motivo? Hanno perso tutto per via di quanto successo al Vajont, ma la loro versione inizia a non convincere affatto. Palma vorrebbe addirittura traferirsi in pianta stabile, cosa alquanto difficile, visto che a breve ci sarà il ritorno di Agnese. Francesco non è di certo un ragazzo limpido, in diverse occasioni ha fatto preoccupare sua madre, e non solo.

Salvo, ora che lo ha fianco a fianco in Caffetteria, lo sta tenendo d'occhio, certo che nasconda qualcosa. In effetti, il buon Salvatore avrà ragione, come svelano le anticipazioni della puntata del 3 febbraio in onda su Rai 3.

Nel frattempo, Marcello è scosso dalla proposta di Adelaide, che si mostra sempre più legata a lui mentre Gemma e Marco passano una serata insieme, riaccendendo la chimica che li ha sempre uniti.

Marco e Gemma complici in una lunga notte: trame Il Paradiso delle Signore

Marco è tornato a Milano ma è evidente che soffre per qualcosa che è successo con Stefania e che non ha il coraggio o la voglia di raccontare. Vittorio e Matilde l'hanno capito e cercano di stargli vicino, per quanto possibile.

Come svelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore tra Marco e Gemma si riaccende la chimica nel dopo serata di una cena proprio in onore del giovane Sant'Erasmo.

Gemma ha già confidato a Roberto il suo turbamento nel rivedere l'ex fidanzato e non si esclude che lo stesso sia per Marco, in evidente crisi con Stefania: che cosa succederà tra i due?

L'aria è frizzantina.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide fa una proposta a Marcello

Al Circolo sono all'ordine del giorno i pettegolezzi sul conto della contessa e di Marcello. I due hanno passato la notte insieme e l'imbarazzo è evidente, ma mai quanto la loro complicità. Ludovica ne è gelosa.

Stando alle nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, nella puntata del 3 febbraio Adelaide spiazzerà per l'ennesima volta Marcello, proponendogli di diventare socio del Circolo.

Nel frattempo, Umberto e Tancredi danno il via ai lavoro di ristrutturazione per il prestigioso Palazzo Andreani.

Il Paradiso delle Signore prossime puntate: Francesco è a Milano per un motivo preciso

Nelle puntate Il Paradiso delle signore al 3 febbraio Francesco è stato accusato di furto dopo che Salvatore ha visto dei bozzetti nella sua sacca. Ha chiamato Armando, credendo che fossero stati rubati al grande magazzino.

Peccato che la realtà sia ben diversa e che Francesco dimostri a Salvo e al buon Ferraris di non essere un ladro. Dopo le dovute spiegazioni e le scuse, Salvo riesce così a portare alla luce Il Segreto del giovane Rizzo, che è arrivato a Milano con un motivo ben preciso, che nemmeno sua madre Palma sa. Quale? Non resta che seguire le prossime puntate.