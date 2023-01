Cresce la tensione tra i telespettatori per l'addio di Vittorio al Paradiso delle Signore. Da diverso tempo circolano voci sull'uscita di Alessandro Tersigni dalla soap e non sono arrivate né conferme né smentite. Quello che succederà nella puntata del 9 febbraio alimenterà ulteriormente i dubbi dei fan, ancora in cerca di risposte. Ebbene sì, perché secondo le anticipazioni Vittorio deciderà di lasciare il suo amato ruolo da pubblicitario, non trovando più l'ispirazione che ha dato vita alle sue campagne pubblicitarie: che cosa succederà ora? Forse questa è la svolta della quale ha parlato Roberto Farnesi in una recente intervista, nella quale affermava che ci sarebbero state grosse novità e stravolgimenti in grado di rilanciare le sorti del Paradiso.

Il Paradiso delle Signore nuove anticipazioni: Vittorio in forte crisi

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 6 all'11 febbraio vedono Conti in crisi in ogni campo della sua vita. La storia appena iniziata con Matilde non è decollata per colpa dell'arrivo di Tancredi che continua a ostacolarli. Marta ha chiuso ogni speranza di un ipotetico riavvicinamento con la richiesta dell'annullamento del matrimonio. Tina è tornata con Sandro e ha un figlio. Tre storie fallimentari che lo hanno davvero provato.

Vittorio ha sempre contato sul lavoro, la sua grande passione. Il Paradiso delle Signore è la sua "creatura'' e lui ne è l'indiscusso capitano. Ogni campagna pubblicitaria è stata un successo ed è riuscito anche a far conoscere il grande magazzino in America.

Eppure ecco che arriva inesorabile e imprevista una profonda crisi, che farà prendere a Vittorio una sofferta decisione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio decide di lasciare il lavoro

Nella puntata Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 9 febbraio su Rai 1, in prima visione assoluta, Conti non riuscirà in nessun modo a ritrovare la sua innata ispirazione per la nuova campagna pubblicitaria.

Preso dallo sconforto, Vittorio deciderà di lasciare il ruolo di pubblicitario. Chi prednerà il suo posto?

Nel frattempo Armando indagherà sul passato di Francesco, scoprendo il reale motivo per il quale ha dovuto abbandonare il sogno di diventare stilista, che ora potrebbe realizzare al grande magazzino con l'aiuto di Maria, che prenderà a cuore la sua causa.

Palma ovviamente non sarà d'accordo, ma questa volta Francesco non si lascerà condizionare, andando avanti per la sua strada.

Il Paradiso delle Signore andrà in onda anche sabato 11 febbraio per anticipare l'episodio del 13 febbraio.