Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il Paradiso delle Signore', interpretata fra gli altri da Alessandro Tersigni (Vittorio), Michele Cesari (Cesare), Ornella Giusto (Rosalia), Alessandro Cosentini (Cosimo), Emanuel Caserio (Salvatore), Antonella Attili (Agnese) e Marta Richeldi (Silvia). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 16 al 20 gennaio 2023, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16:05.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul premio vinto da Vittorio Conti, sulla decisione di Marcello di partire, sulla gara ciclistica di Clara, sui dubbi di Veronica, sul nuovo capannone di Ezio, sui piani di vendetta di Umberto e sull'assunzione di Francesco in Caffetteria.

Marcello dimentica Ludovica

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore ci segnalano che Veronica tornerà a lavorare al Paradiso, mentre Palma sarà ancora alla ricerca di un lavoro. Perico proporrà a Clara di partecipare ad una gara ciclistica con un cospicuo montepremi in denaro. Don Saverio lo verrà a sapere e cercherà di intralciare i loro piani. Nonostante le obiezioni del parente, Clara deciderà di allenarsi lo stesso di nascosto. Vittorio Conti vincerà un premio con la sua campagna pubblicitaria in cui ha posato Matilde. Più tardi, Vittorio annuncerà a Matilde la sua intenzione di lasciare il Paradiso per lavorare in un'azienda automobilistica. Marcello sarà distrutto dopo aver saputo della notizia del fidanzamento di Ludovica con Torrebruna.

Per questo motivo, Marcello deciderà di partire alla volta dell'Australia [VIDEO] e lo comunicherà ai suoi amici. Ludovica lo verrà a sapere e vorrebbe andare a parlargli per poi non farlo. Nel tentativo di far cambiare idea a Marcello, Salvo ed Armando chiederanno aiuto ad Adelaide che offrirà al giovane una parte dei ricavi della vendita di palazzo Andreani per convincerlo a rimanere.

Dopo varie titubanze Marcello sceglierà di non partire, voltando definitivamente pagina per quanto riguarda Ludovica.

Tancredi geloso di Matilde

La contessa consiglierà a Matilde di fare il primo passo con Vittorio e la signora Frigerio. Salvatore assumerà Francesco come dipendente della Caffetteria. Irene rimarrà molto colpita nell'ascoltare una conversazione fra Alfredo e Don Saverio.

Veronica verrà travolta dai dubbi dopo aver assistito ad un momento di complicità fra Ezio e Gloria. Gemma lo verrà a sapere e consiglierà alla madre di cambiare atteggiamento con Moreau, convincendola ad invitarla a cena. Maria non riuscirà a trovare l'ispirazione per la collezione di abiti da sposa e Vito le suggerirà un modo per trovare la concentrazione necessaria per risolvere il suo problema. La famiglia Colombo festeggerà l'acquisto del capannone in cui verrà avviata l'azienda di Ezio. Tancredi si ingelosirà quando assisterà ad una telefonata fra Matilde e Vittorio. Dopo l'acquisto di palazzo Andreani, Umberto si convincerà di avere in mano la soluzione giusta per annientare Vittorio e il Paradiso. Arriverà a casa Colombo la notizia del ritorno di Marco a Milano. Francesco impedirà a Vito e Maria di scambiarsi il loro tanto atteso primo bacio.