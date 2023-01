Nuovi colpi di scena attendono i fan de Il Paradiso delle Signore. Nelle prossime puntate in onda su Rai 1 i personaggi della celebre soap vivranno ancora momenti emozionanti. Inoltre, non mancheranno gli inganni e le tensioni negli appuntamenti in programma l'8, il 9, il 10 ed eccezionalmente anche sabato 11 febbraio 2023.

Trame Il Paradiso delle signore, 8-10 febbraio: Armando scopre il passato di Francesco

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 in onda dall'8 al 10 febbraio rivelano che Umberto non reagirà bene dopo aver scoperto che la sua capo operaia si è candidata allo stesso posto di lavoro nell'azienda di Ezio Colombo.

Nel frattempo, Marcello conquisterà i soci del Circolo con un discorso spontaneo. Quando sarà il momento delle votazioni, sarà decisivo il voto di Ludovica. Intanto, Maria cercherà di convincere Francesco a non rinunciare alla sua passione, soprattutto dopo aver appreso che il giovane ha lavorato con un sarto. Armando rintraccerà quest'ultimo e scoprirà qualcosa in più sul passato del giovane Rizzo. Vittorio, nel frattempo, avrà preso la sua decisione: lasciare il suo lavoro da pubblicitario.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 puntate 8-10 febbraio: Matilde aiuta Vittorio

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 7 in onda dall'8 al 10 febbraio la vita di Marcello subirà un'altra svolta.

Il giovane verrà ammesso al Circolo. Tuttavia, il commendatore Guarnieri insisterà perché venga applicata la clausola riguardante i nuovi soci, ossia superare un periodo di prova. Nel frattempo, Vittorio continuerà a vivere un momento di crisi. In suo soccorso arriverà Matilde, che si offrirà di aiutarlo per la campagna pubblicitaria.

La donna passerà la serata con l'uomo, dimenticando la cena con il marito. Intanto, Gloria suggerirà ad Ezio di non attirarsi l'inimicizia di Guarnieri. Colombo riterrà che sia la scelta più giusta da fare e, oltre a deporre le armi, proporrà al banchiere un accordo. Nel frattempo, Tancredi chiederà a Umberto di aiutarlo a tenere la moglie lontano da Conti.

Flora intuirà che il fidanzato le starà nascondendo qualcosa e cercherà di vederci più chiaro.

Il Paradiso delle signore 7 in onda anche sabato 11 febbraio: la vigilia di San Valentino

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 in programma lunedì 13 febbraio non andrà in onda. L'appuntamento con le vicende della soap verrà anticipato a sabato 11 febbraio a partire dalle 15:10, come sempre su Rai 1. La trama ruoterà attorno alla vigilia di San Valentino. Le anticipazioni rivelano che Ezio progetterà di organizzare qualcosa di speciale per Veronica, mentre Vito penserà ad un regalo particolare per Maria. Nel frattempo, la tensione tra Umberto e Flora aumenterà dopo che la stilista scoprirà le bugie dell'uomo sull'affare di palazzo Andreani.

Intanto, Adelaide istruirà Marcello in vista del periodo di prova al Circolo, mentre Vittorio illustrerà a Matilde e Roberto un'idea per la festa degli innamorati. Il direttore del grande magazzino vorrà organizzare una sorta di gioco pensato solo per i single.