L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7, nelle ultime puntate di questa seguitissima stagione, potrebbe essere caratterizzato dal ritorno in scena della coppia composta da Marco e Stefania.

I due hanno scelto di abbandonare Milano per trasferirsi in America dopo che, il giovane giornalista, ha ricevuto un importante incarico lavorativo.

Da quel momento in poi, gli spettatori hanno assistito all'uscita di scena della coppia che, tuttavia, potrebbe rimettere piede in città nel finale di stagione, per un evento speciale: le loro attesissime nozze.

La nuova vita di Marco e Stefania ne Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, Marco e Stefania hanno abbandonato la città di Milano e il cast de Il Paradiso delle Signore 7 nel corso delle puntate trasmesse a dicembre.

Un addio "straziante" per gli spettatori e appassionati della soap opera, i quali hanno dovuto dire addio ai loro beniamini.

Un'uscita di scena che, tuttavia, fin dal primo momento non è apparso come un addio definitivo dato che Stefania ha promesso alla sua amica Irene che sarebbe ritornata al più presto, pronta a riprendere in mano le redini del loro rapporto.

Marco potrebbe tornare e rivedere suo fratello Tancredi nel finale de Il Paradiso 7

Come se non bastasse poi, poco dopo l'uscita di scena di Marco e Stefania dal Paradiso delle signore 7, gli spettatori hanno assistito all'arrivo di Tancredi, un personaggio che ha sparigliato le carte in tavola.

Tancredi Di Sant'Erasmo, fratello di Marco e marito di Matilde è una presenza che non è passata affatto inosservata e che, anche nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione, è destinata a portare un po' di scompiglio.

Marco e suo fratello, infatti, hanno ancora un conto in sospeso: i due si sono ritrovati ai ferri corti per delle questioni legate all'eredità di famiglia e, da un po' di tempo, non sono affatto in buoni rapporti.

Marco e Stefania potrebbero sposarsi nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Ecco allora che, nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7, Marco potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di ritornare nuovamente a Milano assieme alla sua amata Stefania, in primis per affrontare Tancredi e risolvere quei problemi che si portano dietro da fin troppo tempo.

Ma, il finale di questa settima stagione della soap opera, potrebbe essere caratterizzato anche dal fatidico e atteso "sì" finale della giovane coppia.

Non si esclude, infatti, che Marco e Stefania possano tornare a Milano anche per convolare a nozze e in questo modo unirsi ufficialmente in matrimonio.