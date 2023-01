Una notizia inaspettata ha sconvolto i fan della soap: nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore Vittorio darà l'addio al grande magazzino dopo aver accettato una proposta di lavoro da parte di una nota casa automobilistica. Il Paradiso non avrà più il suo capitano? Conti si trova in grande difficoltà, dopo aver capito che Matilde non potrà mai essere sua, visto che Tancredi la sta riportando tra le sue braccia. Inoltre, Guarnieri, Tancredi e Ferdinando faranno di tutto per togliere ciò che rimane al povero Guarnieri e nello stesso tempo distruggere Adelaide e Marcello, come emerso dalle ultime anticipazioni.

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Roberto Farnesi in una sua recente intervista, nella quale ha promesso un colpo di scena che rilancerà il Paradiso e le trame della telenovela.

Vittorio lascia Il Paradiso delle signore? Le nuove anticipazioni

Conti non sta passando un bel momento nelle puntate attuali de Il Paradiso delle signore. Pare che il suo entusiasmo si sia spento, tanto da rifiutare di ritirare il premio per la campagna pubblicitaria vinta con la foto di Matilde. La stessa Frigerio ha provato a convincerlo a presentarsi alla cerimonia, ma senza alcun risultato.

Sarà Adelaide, abile oratrice, a far cambiare idea a Vittorio, che presenzierà alla premiazione. Nel frattempo, Tancredi guadagnerà sempre più punti con Matilde, che si allontanerà da Conti per non creare ulteriore scompiglio

Qualcosa di eclatante sta per succedere, visto che Vittorio accetterà di cambiare lavoro, sempre che non cambi idea all'ultimo minuto.

Umberto, Tancredi e Ferdinando: un'alleanza a tre pericolosa

Tre uomini potenti stanno per cambiare completamente le trame della soap Il Paradiso delle signore. Da una parte ci sono Umberto e Ferdinando, che si metteranno contro Marcello. Guarnieri scoprirà qualcosa di compromettente su Barbieri e lo userà contro di lui per fargli perdere la faccia al Circolo, dove sta muovendo i primi passi.

Inoltre, Umberto non ha ancora perdonato Marcello e Adelaide per avergli soffiato Palazzo Andreani e non sarà disposto a ricevere un'altra umiliazione.

E poi c'è Tancredi, che sarà disposto a tutto pur di riconquistare Matilde, mettendo fuori gioco Vittorio. Per raggiungere il suo obiettivo, chiederà l'aiuto di Umberto. A spiazzare i telespettatori ci ha pensato Roberto Farnesi, il volto di Guarnieri, in una sua recente intervista.

Umberto alla guida del Paradiso delle Signore? Le parole di Roberto Farnesi

Succederà l'imprevedibile nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, parola di Roberto Farnesi, che ha rilasciato imperdibili dichiarazioni.

L'attore ha svelato: ''Il Commendatore Guarnieri vi garantisce un grande colpo di scena inaspettato che rilancerà l’intero Paradiso''. che cosa avrà voluto dire? Le possibilità sono due: o Umberto prenderà il posto di Vittorio - che potrebbe uscire di scena - oppure potrebbe esserci un ritorno di fiamma con Adelaide. Non resta che attendere l'evolversi delle trame per vedere cosa accadrà.