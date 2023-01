La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily ideata da Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi che saranno trasmessi da lunedì 16 a venerdì 20 gennaio, rivelano che Don Saverio (Andrea Lolli) sceglierà di non accettare la proposta di Alfredo Perico (Gabriele Anagni) di far iscrivere a una gara ciclistica Clara Boscolo (Elvira Camarrone). Nonostante il veto del prete, l'aiuto magazziniere allenerà la nuova Venere per l'evento in bicicletta che avrà in palio un premio rilevante, con quest'ultima che non saprà come sdebitarsi e ringraziare l'amico.

Un momento di vicinanza tra Alfredo e il parroco verrà osservato con grande gioia da Irene Cipriani (Francesca Del Fa), nel frattempo Armando Ferraris (Pietro Genuardi) deciderà di dire una piccola bugia al parroco di quartiere dopo che lo stesso avrà visto la nipote e Perico scappare in bicicletta. Nonostante non vi siano spoiler ufficiali in merito, è probabile che Don Saverio venga a conoscenza delle menzogne che gli sta propinando la giovane Boscolo.

Chi è Clara Boscolo?

La stagione in essere de Il Paradiso delle Signore ha visto l'addio della commessa Dora Vianello (Mariavittoria Cozzella) e, al contempo, l'entrata nel parterre delle Veneri di Clara Boscolo ed Elvira Gallo (Clara Danese).

Clara si sta rivelando una Venere sui generis, in quanto non è a conoscenza delle mode del momento come le altre, creando un certo disappunto in Irene, e non sogna di sposarsi o creare una famiglia.

Proviene da un paesino di campagna, origini umili dalle quali la giovane Boscolo è fuggita dalle nozze combinate dai suoi genitori, cercando di costruirsi un futuro più roseo nella città di Milano.

L'unico momento nel quale Clara si sentiva realmente integrata col suo paesino era quando all'interno dello stesso vi faceva tappa il Giro d'Italia, evento nel quale presenziava assieme ai fratelli e al papà per fare il tifo per i ciclisti in gara.

Don Saverio potrebbe scoprire che Clara si allena per il torneo ciclistico

Negli episodi iniziali di questa stagione della soap di Rai 1, Don Saverio aveva minacciato Clara di rispedirla al suo paesino qualora non avesse rigato dritto, specialmente quando tra la ragazza e la perpetua c'erano stati dei momenti di forte attrito.

Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali a riguardo, è probabile che il parroco di quartiere possa venire a conoscenza del fatto che la nipote si stia allenando con Alfredo per prendere parte al torneo ciclistico che avrà luogo a breve.

Se tale eventualità dovesse concretizzare, appare plausibile che il prete possa adirarsi non poco con Boscolo, magari minacciandola nuovamente di rimandarla al paese natio.