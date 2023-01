Il Paradiso delle Signore 7 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily italiana creata da Giannandrea Pecorelli, riguardo agli episodi che andranno in onda venerdì 10 e sabato 11 febbraio, raccontano che ci sarà forte tensione tra Tancredi (Flavio Parenti) e la moglie Matilde (Chiara Baschetti). Ezio (Massimo Poggio), invece, proporrà un accordo al commendatore Umberto (Roberto Farnesi). Nel frattempo Francesco (Christian Roberto) inizierà a lavorare nella sartoria dell'atelier.

In occasione di San Valentino, Vito (Elia Tedesco) e Teresio vorranno organizzare delle sorprese romantiche rispettivamente per Maria (Chiara Russo) e Veronica (Valentina Bartolo). La contessa Adelaide (Vanessa Gravina) darà delle dritte a Marcello (Pietro Masotti) su come affrontare al meglio il periodo di prova come socio del Circolo. Flora (Lucrezia Massari) e il fidanzato, infine, saranno ai ferri corti.

Forte tensione tra Matilde e Tancredi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, riguardo le puntate che andranno in onda venerdì 10 e sabato 11 febbraio, rivelano che Tancredi non prenderà bene che la moglie ha dimenticato la loro cena la sera precedente, quindi tra i due coniugi la tensione sarà alle stelle.

Ezio, seguendo il suggerimento di Gloria (Lara Komar), deporrà le armi con Umberto e, al contempo, farà una proposta allo stesso.

Francesco, invece, metterà piede per la prima volta nel grande magazzino milanese, nel frattempo Tancredi chiederà al commendatore Umberto di dargli una mano per far sì che Frigerio e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) stiano lontani l'uno dall'altra.

Flora, poco dopo, intuirà che il partner le sta nascondendo qualcosa e vorrà vederci chiaro in tal senso.

Umberto e Flora ai ferri corti

Gli spoiler della soap opera Rai, in merito agli episodi che saranno trasmessi venerdì 10 e sabato 11 febbraio, riportano che la Vigilia di San Valentino sarà un ottimo spunto per le Veneri per tirare le somme delle loro faccende amorose.

Complice la festa degli innamorati in prossimità, Vito vorrà fare un omaggio speciale per Maria e Teresio sarà in procinto di organizzare una serata romantica per la compagna Veronica.

Flora sarà alquanto amareggiata per la menzogna dettale dal fidanzato, mentre quest'ultimo renderà edotto Tancredi che il loro progetto legato a Palazzo Andreani è venuto alla luce.

Vittorio informerà Roberto (Filippo Scarafia) e Matilde di avere intenzione, in occasione di San Valentino, di lanciare un gioco per i single del Paradiso. Umberto e Flora saranno ai ferri corti.