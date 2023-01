La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily italiana ideata da Giannandrea Pecorelli, riguardo le puntate dal 30 gennaio al 3 febbraio, raccontano che nel grande magazzino milanese saranno tutti curiosi di capire perché Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) sia tornato in città senza la fidanzata Stefania Colombo (Grace Ambrose). Roberto Landi (Filippo Scarafia), su richiesta dell'amica Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), scoprirà che il giornalista è in ansia per le ruggini col consanguineo Tancredi (Flavio Parenti) ma anche perché a breve dovrà intervistare il regista Federico Fellini.

Gemma, inoltre, presenzierà al pasto serale organizzato in occasione del ritorno a Milano del rampollo di casa Di Sant'Erasmo, coi due ragazzi che ritroveranno la sintonia che avevano un tempo e finiranno per restare a dialogare sino a notte tarda. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, Gloria Moreau (Lara Komar) potrebbe preoccuparsi vedendo Marco tornare senza Stefania, quindi la capo commessa partirebbe alla volta di Washington per sincerarsi che la figlia stia bene.

Gemma potrebbe provarci con Marco approfittando dell'assenza di Stefania

Se la Cavallerizza del Circolo abbia messo o meno una pietra sopra sui sentimenti che provava nei riguardi dell'ex partner Marco non è ancora chiaro, probabilmente il ritorno a Milano del ragazzo e la ritrovata sintonia tra i due potrebbero dare ai telespettatori qualche indizio in più nelle prossime puntate dello sceneggiato in tal senso.

Gemma e Marco, come anticipato, resteranno a dialogare sino alle ore piccole e la figlia di Veronica (Valentina Bartolo), approfittando dell'assenza della sorellastra, potrebbe provarci col nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina).

Gloria potrebbe far visita a Stefania a Washington per sapere se sta bene

Perché Stefania non è tornata in città assieme a Marco?

Domanda che in molti fan della fiction daily probabilmente si faranno tra qualche episodio e, di conseguenza, anche il personaggio di Gloria potrebbe domandarsi lo stesso.

Moreau, difatti, si preoccuperebbe non vedendo la figlia al fianco del fidanzato e, nel tentativo di sincerarsi che la stessa stia bene, potrebbe lasciare momentaneamente l'atelier per andare a far visita a Stefania a Washington.

Qualora tale ipotesi dovesse concretizzarsi, Ezio (Massimo Poggio) potrebbe doversi occupare da solo degli ultimi dettagli prima di inaugurare l'azienda ma, allo stesso tempo, Stefania e mamma Gloria potrebbero tornare in tempo per il taglio del nastro.