Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato italiano ideato da Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 gennaio, raccontano che il fidanzamento ufficiale tra Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco) e Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) sarà difficile da metabolizzare per Marcello Barbieri (Pietro Masotti). Armando Ferraris (Pietro Genuardi), intanto, verrà messo a conoscenza da Salvatore Amato (Emanuel Caserio) dell'intenzione di Marcello di trasferirsi in Australia, ma il capo magazziniere garantirà al figlio di Agnese (Antonella Attili) di escogitare un modo per far cambiare idea a Barbieri.

Armando, difatti, chiederà aiuto in tal senso alla contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), la quale convincerà Marcello a rimanere in città cedendogli una sua quota di vendita di Palazzo Andreani. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, è probabile che Marcello possa lasciare la gestione della Caffetteria per dedicarsi a tempo pieno al mondo degli affari.

Gli studi elvetici di Marcello

Ai fan più attenti de Il Paradiso delle Signore 7 non sarà passato inosservato il sostanziale cambiamento che il personaggio di Marcello Barbieri ha avuto dalla scorsa stagione a quella attuale. Se nel sesto capitolo della soap, il cameriere Marcello aveva dovuto scontrarsi con la differenza di ceto sociale con l'allora fidanzata Ludovica, motivo per il quale l'aveva lasciata, nella stagione in essere il ragazzo sta sembrando sempre più intenzionato a farsi un nome in società.

Ad aiutare Marcello in tal senso c'è sempre stata la contessa Adelaide, con la quale ha anche recentemente stretto una società di comodo dal nome William, ma al contempo il socio di Salvo ha voluto nei mesi estivi intraprendere degli studi di economia e finanza in Svizzera.

Marcello potrebbe lasciare il Bar Bottini per dedicarsi al mondo degli affari

L'essersi fatto soffiare l'affare di Palazzo Andreani dal commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e il fidanzamento ufficiale tra Torrebruna e la giovane Brancia saranno, come anticipato, due batoste non indifferenti per Marcello.

Anche a causa di tali cocenti delusioni, Barbieri proverà dapprima a cambiare aria trasferendosi in Oceania, salvo poi lasciarsi convincere dalla nobile Di Sant'Erasmo a rimanere grazie a una quota di Palazzo Andreani della stessa.

Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali a riguardo, Marcello potrebbe lasciare il Bar Bottini per dedicarsi al mondo degli affari.

Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, come reagirebbe Salvatore a questa notizia?